BETAM raporu: Satılık konut metrekare fiyatı yüzde 134 arttı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan “sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü” 2022 Nisan ayı raporu yayınlandı. Rapora göre geçen yılın mart ayı ile kıyaslandığında Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı yüzde 134,3 artarak 8.656 TL oldu.

Satılık konut fiyatlarının artış hızı geçen aya göre İstanbul'da 21,4, Ankara'da 11,1, İzmir'de 14,8 puan yükseldi. Böylece, satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul’da yüzde 159,3, Ankara’da yüzde 116,6 ve İzmir’de yüzde 119,3 olarak kaydedildi. Satılık konut metrekare ortalama fiyatları İstanbul'da 12.805 TL’ye, Ankara'da 5.545 TL’ye ve İzmir'de 9.722 TL’ye yükseldi. Son aylarda İstanbul’da satılık konut fiyatlarında Ankara ve İzmir’e kıyasla daha yüksek artışların gerçekleştiği ve İstanbul piyasasının belirgin bir ayrışma sürecine girdiği dikkat çekti.

Mart ayından itibaren satış fiyatlarındaki artış oranı hızlandı. Şubat ayında 10,2 puan yükselen fiyat artış oranı mart ayında 15 puan yükseldi. Bu yükselişle satılık konut fiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 134,3 artarak raporda incelenen dönemdeki yeni en yüksek seviyesine ulaştı.

Satılık ilanları arttı

Konut piyasasındaki canlılığın bir göstergesi olarak izlenen satılan konutların satılık ilan sayısına oranı, önceki aya göre hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükseldi.

Satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranındaki aylık değişimlerin arka planına bakıldığında hem satılık ilan sayısının hem de satılan konut sayısının belirgin ölçüde arttığı görüldü. Önceki aya kıyasla, satılık ilan sayısı yüzde 10,7 artarak 674 binden 746 bine ulaştı. Satılan konut sayısı ise yüzde 42,1 artarak, 48 binden 69 bine çıktı.

Lüks konutlarda metrekare fiyatı 25 bin, ucuz konutlarda 4 bin lira

Bu ayki raporun özgün konusunu oluşturan ucuz ve lüks konut fiyatlarının analizine göre yıllık ortalama satılık konut fiyat artış oranı ucuz konutlarda yüzde 107,6, lüks konutlarda ise yüzde 130,8 oldu. Böylece, ortalama satılık konut metrekare fiyatı lüks konutlarda 25 bin 476 TL’ye, ucuz konutlarda ise 4 bin 182 TL’ye yükseldi.

En hızlı artış Mersin'de

İlan satış fiyatları mart ayında da geçen yılın aynı ayına göre bütün büyükşehirlerde arttı. Satılık konut mekrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller; Mersin yüzde 172,7, İstanbul yüzde 159,3, Aydın ve Antalya yüzde 142,9 ve Diyarbakır yüzde 140 olarak izlendi. En düşük artışların görüldüğü iller ise Erzurum yüzde 94,3 ve Van yüzde 87,7 olarak gözlendi.