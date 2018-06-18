Betam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durdu

Deniz Tok / İstanbul, 18 Haziran (DHA) - Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Mart 2018 döneminde bir önceki döneme kıyasla 11.7’de sabit kaldı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Araştırma Görevlisi Yazgı Genç\'in hazırladıkları \"İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2018\" notuna göre, 2017 yılı içerisinde hızlanan ekonomik büyümenin bir yansıması olarak tarım dışı işsizlik oranı Mart 2017 döneminde yüzde 13.6’dan Mart 2018 döneminde yüzde 11.7’ye geriledi.

Böylelikle son bir yılda tarım dışı işsizlik de yüzde 1.9 puan azalma gerçekleşti. Bu azalışın ardında yüksek ekonomik büyümeden kaynaklanan tarım dışı istihdam artışları bulunuyor.

Mart 2017’den Mart 2018’e istihdam artışları sanayide 272 bin, inşaatta 69 bin, hizmetlerde 701 bin, toplamda 1 milyon 42 bin olarak gerçekleşti.

Betam notunda, Betam tahmin modelinin, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin Mart 2018 döneminde 11.6’dan 11.5’e gerileyeceğini tahmin ettiği de anımsatılarak, şöyle denildi:

\"TÜİK Şubat 2018 dönemi işsizlik oranını 11.6’dan 11.7’ye revize etmiş, tarım dışı işsizlik oranı da değişmeyerek Mart 2018 döneminde yüzde 11.7’de kalmıştır. Betam tahmin modeli Nisan 2018 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 11.7 seviyesinde sabit kalacağını öngörmektedir. Tahmin modelinin ayrıntılarına Betam internet sitesinden ulaşılabilir. Tahminde kullanılan ekonometrik modelde İŞKUR verileri, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı gibi farklı birçok değişken kullanılmaktadır.\" (Grafik)