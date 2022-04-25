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"Beta" lakaplı rapçi Berk Bayındır, hayatını kaybetti

Bayındır, yaşadığı 8. kattaki daireden düştü

25 Nisan 2022 13:29

"Beta" lakabıyla tanınan rapçi Berk Bayındır, bu sabah İstanbul Kâğıthane’de yaşadığı rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu’na götürüldü. Olayla ilgili olarak için soruşturma başlatıldı.

Berk Bayındır’ın kız arkadaşı Simla Ener "Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum" diye konuştu.

Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine gelen baba Nezih Bayındır ise, "Dün biz ailecek beraberdik. Yemek yedik. İyiydi" dedi. (İHA)

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