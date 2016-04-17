İlk olarak Beştepe'de boy gösteren '16 Türk savaşçı' bu kez Dolmabahçe'de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 12 Ocak 2015'te Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırladığı Beştepe'deki törende boy gösteren Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın 16 Türk devletini temsil eden tarihi kostümleri ilk günden bu yana tartışma konusu oldu. '16 Türk askeri' bu kez Dolmabahçe Sarayı'nda, Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilâtı Zirvesi’nin ardından yabancı konukları ağırladığı resmî yemekte boy gösterdi. Bugüne kadar basına yansımayan fotoğrafı Habertürk'teki köşesinde yayımlayan Murat Bardakçı, "Dolmabahçe Sarayı’nda, geçen Perşembe gecesi basına yansımayan ve şimdiye kadar çoktan olması gereken hoş bir görüntü vardı" dedi.

Murat Bardakçı'nın yazısının bir bölümü şöyle:

Dolmabahçe Sarayı’nda, geçen Perşembe gecesi basına yansımayan ve şimdiye kadar çoktan olması gereken hoş bir görüntü vardı: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İslam İşbirliği Teşkilâtı Zirvesi’nin ardından verdiği resmî yemeğe katılan yabancı konuklar, sarayın girişinde mehter takımından sonra 16 Türk Devleti’nin askerlerinin üniformalarını giymiş 16 asker tarafından karşılandı.



İstanbul’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilâtı Zirvesi’ne katılan yabancı konuklar için geçen Perşembe gecesi Dolmabahçe Sarayı’nda verilen resmî yemekte, basına yansımayan hoş ve önemli bir ayrıntı vardı: Yabancı misafirleri, sarayın iç kısmında tarihteki 16 Türk Devleti’nin askerlerinin üniformalarını giymiş 16 asker karşıladı...



Geçen sene yaşanan “16 Türk Devleti’nin üniformalarını giymiş askerler” tartışmasını hatırlarsınız... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yabancı konuklar için yapılacak karşılama törenlerinde bandonun ve şeref kıt’asının yanısıra tarihî giysiler içerisindeki askerlerin de bulunması kararlaştırılmış ve hazırlıkların hayata geçirilmesinin ardından yoğun bir tartışma çıkmıştı...





Daha önce defalarca yazdığım bu konuda ne düşündüğümü tekrar söyleyeyim: Avrupa’nın en gelişmiş memleketlerindeki protokol karşılamalarında tarihten mümkün olduğu kadar geniş şekilde istifade edilmesini kıskanırdım ve bizdeki resmî törenlerde de geleneksel giysiler içerisindeki askerlerin hazır bulunması konusu, otuz seneden fazla bir zamandan bu yana hayâlimdi. Törenlerde yeniçeri, levend ve hattâ daha eski Türk devletlerini sembolize eden tarihî elbiseler içerisindeki askerlerin bulunması hem memlekete gelen yabancı liderlere Türkiye’nin binlerce senelik tarihini hissettirebilir, hem de geçmişini unutmuş olan bazı vatandaşlara eski asırlarla ilgili bazı gerçekleri hatırlatabilirdi...

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