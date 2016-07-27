Beştepe'deki kritik YAŞ zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Akar, saat 18.45 itibariyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldı. Toplantı yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Erdoğan'ın programı içinde yer almayan üçlü zirve, sürpriz olarak nitelendirildi. Erdoğan, Yıldırım ve Akar arasındaki görüşmenin yarın toplanacak Yüksek Askeri Şura'dan (YAŞ) önce gerçekleşmesi dikkat çekti.

Üçlü zirvede YAŞ toplantısında alınanacak kararlarla ilgili değerlendirme yapılmasının söz konusu olduğu belirtildi. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişlerine bağlanmasına dair değerlendirme yapıldığı ve 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) bir hafta öne çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar arasındaki görüşme devam ediyor.