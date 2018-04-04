Beştepe'de Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi (2) 

ERDOĞAN: \"TEL RIFAT BÖLGESİNİ DE YAŞANABİLİR HALE GETİRMEK İÇİN RUS VE İRANLI DOSTLARLA BİRLİKTE ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTMEYE HAZIRIZ\"

\"BUGÜN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME IŞIK TUTACAĞINA İNANDIĞIMIZ İSTİŞARELER GERÇEKLEŞTİRDİK. ATILACAK ADIMLARI BELİRLEDİK\"

Hakime TORUN-Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN / ANKARA (DHA) -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrası yaptığı konuşmada, \"Suriye\'de huzurun, güvenliğin, barışın tesisi yönündeki çabalarımızın bir ifadesi olan bu zirveye ev sahipliği yapıyor olmanın memnuniyeti içindeyiz. İlk zirveden bu yana Suriye\'de önemli gelişmeler yaşandı. Bugün önümüzdeki döneme ışık tutacağına inandığımız istişareler gerçekleştirdik. Atılacak adımları belirledik. Garantör ülkeler olarak tuzaklara tezgahlara, oyunlara, provokasyonlara itibar etmeden mutabık kaldığımız hedeflere doğru kararlı bir şekilde yürümeyi sürdüreceğiz. Tel Rıfat bölgesinin de oraya dönecek Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getirmek için Rus ve İranlı dostlarla birlikte ortak çalışma yürütmeye hazırız\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, Beştepe\'de Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi.

\"ATILACAK ADIMLARI BELİRLEDİK\"

Basın toplantısında konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Suriye\'de huzurun, güvenliğin, barışın tesisi yönündeki çabalarımızın bir ifadesi olan bu zirveye ev sahipliği yapıyor olmanın memnuniyeti içindeyiz. İlk zirveden bu yana Suriye\'de önemli gelişmeler yaşandı. Bugün önümüzdeki döneme ışık tutacağına inandığımız istişareler gerçekleştirdik. Atılacak adımları belirledik. Gerginliği azaltma konusunda Türkiye olarak sorumluluklarımızı hassasiyetle yerine getiriyoruz. İdlib\'deki kısa bir süre önce tesis ettiğimiz 8. gözlem noktamızla bu konudaki kararlılığımızı gösterdiğimize inanıyorum.

TÜRKİYE, 3 BİN TERÖRİSTİNİ İMHA ETTİĞİ DEAŞ\'A KARŞI EN ETKİLİ MÜCADELEYİ VEREN ÜLKEDİR

Suriye konusunda şu hususun tüm dünya tarafından dikkate alınmasını bekliyoruz. Suriye\'nin toprak bütünlüğünün sağlanabilmesi tüm terör örgütlerine aynı mesafede olunmasına bağlıdır. Sadece Suriye ile kalmayıp Türkiye başta olmak üzere çevre ülkelere hatta tüm bölgeye yönelik tehdit oluşturan terör örgütlerinin ayrım yapılmaksızın dışlanması çok önemlidir. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile yaklaşık 3 bin teröristini imha ettiği DEAŞ\'a karşı en etkili mücadeleyi veren ülkedir.

CERABLUS EL BAB BÖLGESİNE ŞU ANA KADAR 160 BİN SURİYELİ KARDEŞİMİZ DÖNDÜ

Zeytin Dalı Harekatı\'yla da aynı mücadeleyi bir başka terör örgütü olan YPG/PYD\'ye karşı veriyoruz. Her iki harekatta şu ana kadar 4 bin kilometre karelik bir alanı biz bu bölgelerde sadece güvenliği sağlamakla kalmıyoruz kontrol altına aldığımız yerleri alt yapısı ile ve üst yapısı ile bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getiriyoruz. Cerablus El Bab bölgesine şu ana kadar 160 bin Suriyeli kardeşimiz döndü vatanlarında yeni bir hayat kurdu. Afrin bölgesindeki patlayıcı madde taramasını bitirip altyapıyı ayağa kaldırdıktan sonra bu bölgeye de yüz binlerce Suriyelinin dönmeyi beklediğini biliyoruz.

TEL RIFAT BÖLGESİNİ DE YAŞANABİLİR HALE GETİRMEK İÇİN RUS VE İRANLI DOSTLARLA ORTAK ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Tel Rıfat bölgesinin de oraya dönecek Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getirmek için Rus ve İranlı dostlarla birlikte ortak çalışma yürütmeye hazırız.

MÜNBİÇ BAŞTA OLMAK ÜZERE PYD/YPG KONTROLÜNDEKİ TÜM BÖLGELERİ GÜVENLİ HALE GETİRENE KADAR DURMAYACAĞIZ

Münbiç başta olmak üzere PYD/YPG kontrolündeki tüm bölgeleri güvenli hale getirene kadar durmayacağımızı tekrar ediyorum. Suriye\'de kaos çıkartılmak istenen yerlere önce DEAŞ\'ın yerleşmesinin önü açılmakta sonra onunla mücadele bahanesiyle PYD/YPG sokulmakta ve terör döngüsü tamamlanmaktadır. Biz kendi sınırlarımızı da tüm Suriye\'yi de bu cendereden çıkarmakta kararlıyız. Suriye huzur bulmadan Türkiye huzur bulamaz. Suriye\'de yaşananların anlamı ve önemi bizim için ayrı bir yere sahiptir. Türkiye olarak sivil kayıpların yaşanmasının önüne geçtik. Operasyon yürüttüğümüz şehirlerle diğer şehirler yan yana konulduğunda ne demek istediğimiz anlaşılacaktır.

ÖNÜMÜZDE ZOR AMA BAŞARI IŞIĞI GİDEREK KUVVETLENEN BİR YOL VAR

Terör örgütünün etkinlik yürüttüğü bölgelerde sürekli bir gerilim çatışma potansiyeli olduğu açıkça görülüyor. Suriye\'nin toprak bütünlüğünün temin edilmesi ve çatışmaların önüne geçilmesi ve ülkenin geleceğinin yeniden inşası için anlayış birliği içindeyiz. Yaşanan çatışmanın kaybedeni Suriye halkıdır. Kazananın kimler olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Önümüzde zor ama başarı ışığı giderek kuvvetlenen bir yol var.

GARANTÖR ÜLKELER OLARAK TUZAKLARA TEZGAHLARA, OYUNLARA, PROVOKASYONLARA İTİBAR ETMEDEN ...

Garantör ülkeler olarak tuzaklara tezgahlara, oyunlara, provokasyonlara itibar etmeden mutabık kaldığımız hedeflere doğru kararlı bir şekilde yürümeyi sürdüreceğiz. Bizimle birlikte uluslararası topluma önemli görevler düşüyor. Bir kez daha uluslararası toplumu, Suriye\'deki sorunu adil ve uygulanabilir bir siyasi çözüme kavuşturulması gayretlerine destek olmaya çağırıyoruz.\"

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