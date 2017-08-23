Beştepe Okulları,  'A Level' müfredatını uygulamaya başladı 

ANKARA, (DHA) - BEŞTEPE Okulları, dünyanın en iyi üniversitelerine doğrudan giriş hakkı veren \'A Level\' müfredatını Ankara\'da ilk uygulama izni alan türk okulu olma özelliğini taşıyor.

2016 yılında, Türkiye\'den Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu\'ndan; Birleşik Krallıkta ise Cambridge International Examinations tarafından A Level programını uygulama onayını alan Beştepe Okulları, öğrencilerini A Level\'a sınavlarına hazırlayarak vererek başkentte bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.

Beştepe Okulları\'nda A Level eğitimi alarak lise hayatını tamamlayan her öğrenci, A Level diploması sayesinde başta İngiltere, ABD, Kanada ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın en iyi üniversitelerine doğrudan kabul alabiliyor.

Program çerçevesinde lise dönemini tamamlayan her öğrenci, iki yıl İngiliz Uluslarararası Ortaöğretim Sertifika Programı (IGCSE), iki yıl da A Level Eğitimi görüyor.

Öğrenciler A Level müfredatının gereği olarak matematik ve fen derslerini İngilizce olarak görüyor.