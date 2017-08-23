T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beştepe Okulları,  'A Level' müfredatını uygulamaya başladı 

ANKARA, (DHA) - BEŞTEPE Okulları, dünyanın en iyi üniversitelerine doğrudan giriş hakkı veren 'A Level' müfredatını Ankara'da ilk uygulama izni alan türk okulu olma özelliğini taşıyor

23 Ağustos 2017 14:41

ANKARA, (DHA) - BEŞTEPE Okulları, dünyanın en iyi üniversitelerine doğrudan giriş hakkı veren \'A Level\' müfredatını Ankara\'da ilk uygulama izni alan türk okulu olma özelliğini taşıyor.
2016 yılında, Türkiye\'den Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu\'ndan; Birleşik Krallıkta ise Cambridge International Examinations tarafından A Level programını uygulama onayını alan Beştepe Okulları, öğrencilerini A Level\'a sınavlarına hazırlayarak vererek başkentte bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.
Beştepe Okulları\'nda A Level eğitimi alarak lise hayatını tamamlayan her öğrenci,  A Level diploması sayesinde başta İngiltere, ABD, Kanada ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın en iyi üniversitelerine doğrudan kabul alabiliyor.
Program çerçevesinde lise dönemini tamamlayan her öğrenci,  iki yıl İngiliz Uluslarararası Ortaöğretim Sertifika Programı (IGCSE), iki yıl da A Level  Eğitimi görüyor.  
Öğrenciler A Level müfredatının gereği olarak matematik ve fen derslerini İngilizce olarak görüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHABEŞTEPE OkullarıLevelAnkaraTürkiye Milli Eğitim BakanlığıTalim Terbiye Kurulu Birleşik KrallıktaCambridge International ExaminationsBeştepe OkullarıABD KanadaAvrupa BirliğiProgramUluslarararası Ortaöğretim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24