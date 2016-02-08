Saray manzaralı ofisler "Perdeler ve bu manzara hiç kapanmayacak" sloganıyla satışta

1 milyar 370 milyon liraya mal olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın tam karşısında inşa edilen lüks ofisler “Perdeler ve bu manzara hiç kapanmayacak” sloganıyla satışa sunuldu.

Bir inşaat firması Beştepe’de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın hemen karşısında ofis projesi başlattı. Saray manzaralı ofislerin en ucuzu 1 milyon lira. Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, firma, ofislerin reklam ve tanıtım kampanyasını da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın üzerine kurdu. “Adresin değere dönüştüğü an” sloganları ile Saray manzarası “tercih” olarak sunuluyor.

Ofislerin metrekaresi 7 bin 700 TL

Saray manzaralı ofislerin tanıtım broşürleri TBMM’de milletvekillerine de dağıtıldı. Saray manzarasını katalog üzerinden pazarlayan firma, her bir ofisin metrekaresini 7 bin 700 TL’den satıyor. 100 metrekarelik bir ofis için 770 bin TL ve yüzde 18’lik KDV’si de 139 bin TL olmak üzere, toplam 909 bin TL ödenecek. Ofis rezidansta, toplantı ve seminer salonları, çalışma ve sosyal alanlar, bahçe, restoran ve kafeler de bulunacak. Ofisler büyük, küçük ya da bahçe manzaralı olarak inşa edilecek. Büyüklükleri ise 198 metrekareye kadar değişen farklı tiplerde olacak. Bazı ofisler ise tam kat biçiminde inşa edilecek. ‘Moment Beştepe’ adı verilen projede Zen Bahçeleri, Moment Sokak, uyku odası, yoga salonu da yer alacak. Moment Sokak’ta restoranlar, kafeler ve sosyal tesisler yapılacak.

Proje, ‘Moment Yapı’ tarafından hayata geçirilecek. Şirket daha önce Ankara, Konya, Bolu, Kayseri, Kocaeli’de yurtlar, askeri karargâh binaları, kültür merkezleri, spor tesisleri, lise ve hastaneler yapmıştı. Tunus ile Nahçıvan’da da büyükelçilik binalarını tamamlamıştı.

Ofislerin inşaatı hızla ilerliyor

Ofisler, büyük-küçük ve bahçe manzaralı olarak 3 tipte inşa edilecek. Genişlikleri ise 100 metrekare ile 198 metrekare arasında değişecek. Her bir ofisin metrekare değeri 7 bin 700 lira olarak belirlendi.