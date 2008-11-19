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Yaşam

Beste'nin katili annesi çıktı

11 yaşındaki Beste Uğurlu'nun ruhsal sorunlar yaşayan öz annesi tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi.

19 Kasım 2008 02:00

11 yaşındaki Beste Uğurlu'nun ruhsal sorunlar yaşayan öz annesi Belgin Uğurlu tarafından boğularak öldürüldüğü, annenin daha sonra ilaç içerek yaşamına son vermeye çalıştığı ancak bunu başaramadığı belirlendi. 

15 yılda ikinci dehşet
 
Olayı soruşturan polis dehşetin yaşandığı dairenin kapısının içerden kilitli olduğunun anlaşılması üzerine dikkatini aileye yöneltti.

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Belgin Uğurlu'nun cinnet getirerek 11 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürdükten sonra ilaçla kendi yaşamına da son vermeye çalıştığı, ancak apartman sakinlerinin kapıyı çilingir yardımıyla açıp içeri girdiklerinde halen yaşadığı anlaşıldı.

Olay sırasında Konya'da bulunan baba Erdal Uğurlu tam 15 yıl önce trajik bir olay yaşamış, kullandığı otobüsün muavini ilk eşi ve 2 çocuğunu öldürülmüştü.

Polis evinde ölmek üzereyken bulunan annenin yüzündeki sıyrıklara, boğduğu kızının can havliyle savurduğu darbelerin yol açmış olabileceğini düşünüyor.

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