Bestelerini verecek sanatçı bulamıyor

"Bir Sevgi İstiyorum", "Senin Olmaya Geldim", "Eller Kadir Kıymet Bilmiyor Anne" şarkılarının Sakaryalı yazarı Halit Çelikoğlu 500'e yakın okunmamış, bestelenmiş şiiri bulunduğunu belirterek, "Ama piyasa çok kötü olduğu için şiirlerimi verecek sanatçı bulamıyorum"dedi.



Halit Çelikoğlu (74), , ilkokul yıllarından beri şiir yazdığını ve bestelenmiş şiirlerinin çok beğenildiğini söyledi.



Özellikle "Eller Kadir Kıymet Bilmiyor Anne" şarkısının her gün televizyonlarda söylendiğini ifade eden Çelikoğlu, "Okumayan sanatçı kalmadı. İnsanlarımız çok beğendi. Herkes bu parçada kendinden bir şeyler buluyor" diye konuştu.



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkatipliğinden emekli olduğunu ifade eden Çelikoğlu, şunları söyledi:



"Allah'tan emekli aylığım var. Yoksa hayatımı sürdürmem imkansız. Bazı kanalların meslek birliğimizle telif konusunda anlaşmaları var. Aslında meslek birliğiyle her kurumun anlaşma yapması lazım ama birçoğu şarkılarımızı korsan yayınlıyor. Parçalarımdan biri her söylendiğinde bana 1-2 TL para vermeleri gerekiyor. Örneğin TRT'de her gün parçalarımdan biri mutlaka okunuyor. Bu para birikiyor. Yılda 3-4 bin TL civarında para veriyorlar. Hiç yoktan iyidir. Buna uymayan birçok kurum var ama elimizden bir şey gelmiyor."







Arog filminde 'Eller kadir kıymet bilmiyor anne'





Halit Çelikoğlu, 2006 yılında böbreklerinden birinin alındığını belirterek, "Orada 1,5 santimlik tümör kalmış, ciğerlerime geçmiş. Şu anda tedavi oluyorum. Kullandığım haplar çok pahalı. Şükür emekliyim yoksa bunları karşılama imkanım olmazdı" diye konuştu.



Cem Yılmaz'ın son filmi AROG'da "Eller Kadir Kıymet Bilmiyor Anne" şarkısının kullanıldığını söyleyen Çelikoğlu, şöyle konuştu:



"Sağ olsun Cem Yılmaz'ın yardımcısı aradı. 'Size 2 bin 500 TL gönderiyoruz' dediler. Küçük Kadınlar dizisinde "Bir Gün Beni Ararsan" şarkımı kullanmak istediler. Bin 500 TL istedim. 'Çok, ödeyemeyiz' dediler. Daha sonra Avrupa Yakası, Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Bir Kadın Tanıdım"ı kullanmak istediklerini belirttiler. Ona da bin 500 TL fiyat verdim. 'Fazla değil mi kriz döneminde' dediler. Onlar da vazgeçtiler. Sanki biz Türk Kızılayıyız, bedava dağıtalım istiyorlar.



Benim gibi çok değerli söz yazarlar, bestekarlar var. Yazdığımız bu şarkılar yıllarca dillerden düşmeyen ve düşmeyecek şarkılar. Yaşarken kıymetimiz bilinsin istiyoruz. 500'e yakın okunmamış bestelenmiş şiirim var. 10'unu Arif Sami Toker bestelemiş, 36'sını Yusuf Nalkesen bestelemiş, Ali Şenozan'dan 6-7 tane bestelenmiş daha okunmamış şarkılar var. Ama piyasa çok kötü olduğu için şiirlerimi verecek sanatçı bulamıyorum. Muazzez Abacı, Emel Sayın, Ahmet Özhan, Zeki Müren ve Gönül Akkor gibi değerli sanatçılar yok. Sırf para gelsin diye de insan şiirlerini okuyamayacak insanlara veremez."