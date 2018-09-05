Besteci Tekin: Aleyna Tilki'nin şarkısı yüzde 98 benim

Besteci Cengiz Tekin, Aleyna Tilki’nin Emrah Karaduman’ın yeni albümünde söylediği “Dipsiz Kuyum” şarkısının kendisinin yıllar önce Bergen’e verdiği “Yıllar Affetmez”le aynı olduğunu iddia etti. Tekin,

Hürriyet’ten Sinem Vural’ın haberine göre, Aleyna Tilki’nin seslendirdiği, söz ve müziği Emrah Karaduman’a ait “Dipsiz Kuyum”un çalıntı olduğu iddia edildi.

Önceki gün dijital ortamlarda yayınlanan şarkı, 29 yıl önce Bergen’in söylediği Cengiz Tekin imzalı “Yıllar Affetmez”in melodisine olan benzerliğiyle dikkat çekti. Bu benzerliğin ardından “Yıllar Affetmez”in beste sahibi Cengiz Tekin, “Bu şarkı, benim bestemden çalınmış. ‘Dipsiz Kuyum’ yüzde 98 benim şarkım. Kendilerine ulaşamadım ama onlar beni arasın. Ben onların abisiyim. 63 yaşındayım. Suç duyurusunda da bulunacağım” diye konuştu.

Tekin, MESAM’a (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) başvurduğunu da açıkladı:

“Sabah, MESAM’a gidip Teknik Bilim Kurumu’na başvurdum. Süreç başlatılacak. Unkapanı’nın bitmesinin sebebi, kul hakkı yemeleri. Çok musṭaribim.”

"O şarkı da benim"

Cengiz Tekin, Ümit Besen’in “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi” şarkısının bestesinin de kendisinin olduğunu iddia etti. Tekin, Ümit Besen’in 2016 çıkardığı proje albümünde Pamela ile seslendirdiği bu şarkıyla ilgili, “Ümit’in o şarkısının bestesi de benden. Benim 1600 bestem var, ‘Yıllar Affetmez’ şarkısını 87 yılında Bergen’e okuttum. Hangi biriyle uğraşalım” dedi.