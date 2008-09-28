Besteci Necdet Tokatlıoğlu vefat etti

"Bitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular", "Sebepsiz Ayrılık", "Bir sevgi istiyorum" gibi unutulmaz eserlerin bestekarı Tokatlıoğlu'nun cenazesi yarın İzmir'de toprağa verilecek.



AA Muhabirine bilgi veren eşi Birgün Tokatlıoğlu, Necdet Tokatlıoğlu için yarın TRT İzmir binası önünde bir tören düzenleneceğini ve törenin ardından cenazenin Alsancak Hacızade Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının

ardından toprağa verileceğini söyledi.



Eşinin doğum yeri olan Yelki köyünde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 ay önce heykelinin yaptırıldığını ifade eden Tokatlıoğlu, cenazenin de Yelki köyünde defnedileceğini belirtti.



İzmir Yelki'de 1933 yılında doğan Necdet Tokatlıoğlu, müziğe 1948 yılında İzmir Türk Musikisi Cemiyeti'nde başladı.



Mehmet Kasabalı'dan ut ve nota dersleri alan Tokatlıoğlu, 1954 yılında Ankara Radyosunda ut ve ses sanatçısı olarak çalışmaya başladı.



Ankara Radyosunda, Mesude Çağlayan ve Saadet İkesus'dan şan dersleri de alan Tokatlıoğlu, 1960 yılında Ankara Radyosu Müzik Yayınları Müdürü oldu.



Tokatlıoğlu, daha sonra solistlik görevine geri dönerek, emekli olduğu 1981 yılına kadar radyoda solist, korist ve program şefi gibi çeşitli görevlerde bulundu.



Çeşitli ülkelerde konserler veren Tokatlıoğlu'nun kendi bestelerinden oluşan 5 plak ve çok sayıda 45'lik plağı bulunuyor.



Besteleri başka sanatçılar tarafından da okunan Necdet Tokatlıoğlu'nun 95'e yakın bestesinden 68'i TRT repertuvarında yer alıyor.