Besteci Emrah Karaduman'a yapılan bıçaklı saldırıda 18 yıla kadar hapis istemi

Eskişehir'de besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ı bıçakla yaralayan sanık Enis Duman hakkında "öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama" suçlarından 18 yıla kadar hapis istendi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Enis Duman (33) hazır bulundu. Emrah Karaduman ve aynı olayda hafif yaralanan Volkan Karaca ise duruşmaya katılmadı.



Sanık Duman, savunmasında, şarkıcı Aleyna Tilki'ye ilgisinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Aleyna Tilki'nin Emrah Karaduman ile ilişkisi olduğunu düşündüm ve Eskişehir'e geleceklerini öğrendim. Kalacakları otelin bölgesinde beklemeye başladım. Emrah Karaduman otele geldi. Otele giriş yapacağı sırada kendime ait bıçak ile saldırdım. Araya girenler de bıçakla yaralandı. Olay sonrası kaçtım. Polis gördüm ve teslim oldum. Aleyna'nın beni tanıdığını ve aşağıladığını düşündüğüm için olayı gerçekleştirdim. Olay sırasında hap veya uyuşturucu madde kullanmadım."



Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, sanık Duman'ın, "öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama" suçlarından 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunulması için duruşmayı erteledi.





Ne olmuştu?



Konser için 11 Mart'ta Eskişehir'e gelen besteci ve aranjör Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca, etkinliğin yapılacağı Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir gece kulübüne girdikleri sırada, Enis Duman'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Yaralanan Karaduman ile Karaca, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmış, bir süre sonra taburcu edilmişti.



Duman, 11 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Duman, savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.