Besteci Burhan Bayar: MESAM’da 40 milyon liralık kayıp var

Hülya Karabağlı / Ankara

Türkiye’de en çok telif kazanan dört besteciden biri Burhan Bayar, Arif Sağ’ın başkanı olduğu MESAM’ın (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) mali hesaplarını tartışmaya açtı. Başbakanlık Teftiş Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı göreve davet eden Bayar’ın, MESAM’da 40 milyon liralık bir kayıp iddiası var. Elinde çok sayıda belge olduğuna dikkat çeken Bayar, Başbakanlık Teftiş Kurulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı meslek örgütünün hesaplarını inceleme çağrısı yaptı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ’ın MÜYORBİR’den (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ihraç edilmesiyle başlayan tartışma müzik dünyasında taşları yerinden oynattı. MESAM’da daha önce çeşitli gerekçelerle üyelikleri sona erdiren ya da ihraç edilenler Arif Sağ dönemini masaya yatırdı. ‘Bir arkadaşıyla kavgasının MESAM üyeliğine son verilme gerekçesi sayıldığını’ söyleyen besteci Burhan Bayar, Türkiye’nin en büyük meslek örgütüyle ilgili iddialarda bulundu.

‘Hesapların incelenmesi karambole getiriliyor’

Besteci Burhan Bayar, MESAM hesaplarının incelenmesini istediğini bildirdi. MESAM’ın kasasıyla ilgili bilgilerin doğru olmadığını söyleyen Bayar, “ İki senede bir yapılan genel kurullar da bu hesap işleri karambole getiriliyor. Bu nedenle, mali durumu kimse bilmiyor” dedi. MESAM’ın zarar ettiğine ilişkin somut delillerin elinde olduğunu söyleyen Bayar, “Hayali şirketlere, olmayan şirketlere para verilmiş. Bunların hepsinin araştırılması lazım”.

Arif Sağ’ın ihracı

Sanatçının ihracıyla ilgili MÜYORBİR Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Koç, Ali Kocatepe, Belkıs Akkale, Burhan Şeşen, Kubat, Onur Akın ve Edip Akbayram şu açıklamayı yapmıştı:

“Arif Sağ, MÜYORBİR’e ve yönetim kuruluna yönelik haksız, hukuk dışı eylem, söz ve beyanları nedeniyle Haysiyet-Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Kurul tarafından Sağ’dan yazılı savunma talep edilmiş, ancak Sağ yazılı savunmasında da mevzuat ve tüzüğe aykırı söz ve beyanlarında devam etmiş, haksız tutumunda ısrarcı olmuştur. Bunun üzerine üyelikten ihracına karar verilmiştir. MÜYORBİR’İN 14 yıllık tarihinde oybirliği ile ihraç edilen tek üye Arif Sağ’dır hesabını hem hukuk sürecinde hem de halkın önünde vereceklerdir."

Sağ’ın başkanı olduğu MESAM ise kararı protesto ettiklerini açıklamışlardı.

Arif Sağ yönetimindeki MESAM'da, sular hiç durulmadı. Ali Rıza Binboğa ve Faruk Demir ihraç edildi. Her iki sanatçı da yargıda açtıkları davayı kazandı. MESAM'ın son Genel Kurulu'nda faruk demir birinci yedek seçildi.