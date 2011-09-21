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Yaşam

Besteci Ahmet Niyazi Şengül hayatını kaybetti SAFRANBOLU (A.A)

21 Eylül 2011 18:10

-Besteci Ahmet Niyazi Şengül hayatını kaybetti SAFRANBOLU (A.A) - 21.09.2011 - Türk müziğine 80'in üzerinde TRT denetimden geçmiş eser kazandıran Ahmet Niyazi Şengül, hayatını kaybetti. Şengül'ün cenazesi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. İlköğretim çağında olduğu 1938'de ailesinden gizli başladığı müzik çalışmaları kapsamında, 80'in üzerinde bestesi bulunan Şengül, Safranbolu'da yaklaşık 2 yıldır yanında yaşadığı kızı Nuriye Yeşilkaya'nın evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Şengül için Dedeoğlu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Gökhan Azcan, Belediye Başkanı Necdet Aksoy ve vatandaşlar katıldı. Ünlü bestecinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığında defnedildi Uzun yıllar Karabük'te, küçük bir dükkanda hırdavatçılık yapan Ahmet Niyazi Şengül'ün hayatı hakkında, Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programı Bölümünce belgesel film çekilmiş, araştırmacı-yazar Aytekin Kuş da ''Türk Müziğinde Niyazi Şengül'' adlı kitap derlemişti.

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