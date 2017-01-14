Beştaş: Konu HDP olunca Fetullahçılarla AKP arasında ayrım kalmıyor

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş Meclis’te devam eden anayasa değişikliği teklifi sırasında yaptığı konuşmada “Konu HDP olunca, konu farklılıklar ve Kürt halkı olunca, maalesef partiler arasındaki ayrım ortadan kalkıyor, Fetullahçılarla AKP iktidarı arasındaki ayrım da ortadan kalkıyor” dedi.

Beştaş’ın ifadeleri şöyle:

ÖSYM, son on beş yıl içinde yaptığı tüm sınavlara Fetullahçı yapının müdahale etmiş olabileceği iddiasıyla bir inceleme kararı verdi. Biz, ısrarla "Vekillerimizle ilgili dosyaları Fetullahçı savcılar hazırladı" dememize rağmen, bu konuda kanun teklifi vermemize rağmen hiçbir gelişme yok. Neden yok? Neden incelenmiyor şu anda bu davalar? Bu davalardan müebbet hapis istenmesi hiç mi vicdanımızı yaralamıyor ya da bir sorgulamaya sebep olmuyor?

Fetullahçıların kendileri hapiste ama konu Halkların Demokratik Partisi olunca fikirleri iktidarda olmaya devam ediyor. Konu HDP olunca, konu farklılıklar ve Kürt halkı olunca, maalesef partiler arasındaki ayrım ortadan kalkıyor, Fetullahçılarla AKP iktidarı arasındaki ayrım da ortadan kalkıyor.

Somada tekme atan Yusuf Yerkel serbest, Encü’ye müebbet isteniyor. Bugün, Şırnak Milletvekilimiz Sayın Ferhat Encu'ye ağırlaştırılmış müebbet istendi. Neden biliyor musunuz? Tekme attığı iddiasıyla. Oysa Cumhurbaşkanının danışmanı Yusuf Yerkel, tekmeyi milyonların gözünün önünde attı Soma'da, terfi ettirildi. Sayın Ferhat Encu tekme attığı iddiasıyla müebbet hapis isteniyor. Şimdi, burada biz böyle bir hukukun objektif, adil olduğunu söyleyebilir miyiz?

Nursel Aydoğan, 2011 yılında cezasızlıkla bitmesi gereken konuşmalardan dolayı bugün dört yıl sekiz ay ceza aldı yerel mahkemede. Hem de bir hafta önce duruşması vardı, bir hafta sonra bugün karar açıklandı ve kendisine ceza verildi. Eş Genel Başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ hakkında dün yandaş medyada çarşaf çarşaf haberler vardı "Yüksekdağ'a müebbet hapis istemi" ne biliyor musunuz gerekçesi? Özyönetimle ilgili konuşması. Biz parti olarak programımızda öz yönetimi yazmışız, anayasa taslağımızda mevcut, 7 Haziranda çıktığımızda halkın karşısında öz yönetim taleplerimizi ifade ettik. 6 milyon oy aldık, 80 milletvekilliğiyle buraya geldik. Peki, siz ne yaptınız iktidar partisi? Başkanlığı söylediniz ve iktidardan düştünüz, 400 vekil istediniz, başkanlık savunusu yaptınız, iktidardan düştünüz. Tek adam rejimini savunmak hak, halkın kendi kendisini yönetmesini istemek, hem de uluslararası değerlere göre, suç mu? Böyle bir ceza olabilir mi? İddianamede "KCK öz yönetimi savunuyor, sen de savunuyorsun; o zaman sen de KCK'lisin" deniyor. Şimdi, biz, "IŞİD yıllardır Esad'ın devrilmesini istiyor, AKP iktidarı da istiyor" diyerek IŞİD ve AKP'yi aynılaştırsak bu ne kadar kabul görür? Böyle bir şey olabilir mi?