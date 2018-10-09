BEŞTAŞ KARDEŞLER GÖZALTINA ALINDI 

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da düzenlenen operasyonda Yılmaz Beştaş ile Günay Beştaş kardeşler yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların bir evde gizlendiği ihbarı üzerine operasyon başlattı. 7 Ekim saat 05.30\'da şüphelilerin saklandığı eve yapılan operasyonda Yılmaz Beştaş ile Günay Beştaş kardeşler yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 polis yeleği, 1 çelek yelek, 58 mermi, 2 sahte kimlik, 2 şarjör, 2 silah dipçiği, 1 komando bıçağı, 1 sustalı bıçak, 2 tabanca kutusu ile 4 askeri apolet bulundu.

Günay Beştaş\'ın kasten öldürme Yılmaz Beştaş\'ın ise 11 farklı suçtan aranma kaydı olduğu belirtildi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz Beştaş\'ın 2005 yılında meydana gelen 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmadan yaralı kurtulduğu öğrenildi.

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