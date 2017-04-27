Beştaş: AYM, HDP'lileri serbest bırakacak

Geçen hafta tahliye olan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li vekiller hakkında tahliye kararı vereceğini iddia etti.

Beştaş, KRT'de Çağlar Cilara'nın programına katıldı ve Kürtlerin 'hayır' oyu verdiğini söyledi. Beştaş, Kürtlerin referandumda 'evet' dediği iddialarını yalanladı ve katıldığı programda şu ifadeleri kullandı: "Haritada çok net tablo var. Kürtler hayır dedi. Ezici şekilde hayır oylarını verdiler bunu kabul etmek lazım. Kürtler evet demedi."

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen Beştaş'ın tahliyesine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedilmişti.