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Beştaş: AYM, HDP'lileri serbest bırakacak

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş geçen hafta tahliye olmuştu

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş; fotoğraf Beştaş&#39;ın Twitter adresinden alınmıştır

27 Nisan 2017 16:30

Geçen hafta tahliye olan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li vekiller hakkında tahliye kararı vereceğini iddia etti.

Beştaş, KRT'de Çağlar Cilara'nın programına katıldı ve Kürtlerin 'hayır' oyu verdiğini söyledi. Beştaş, Kürtlerin referandumda 'evet' dediği iddialarını yalanladı ve katıldığı programda şu ifadeleri kullandı: "Haritada çok net tablo var. Kürtler hayır dedi. Ezici şekilde hayır oylarını verdiler bunu kabul etmek lazım. Kürtler evet demedi."

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen Beştaş'ın tahliyesine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedilmişti.

 

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