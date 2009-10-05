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Best Model of Turkey'den ilk kez 4 birinci

Birbirinden iddialı gençlerin yarıştığı Best Model, bu yıl kadınlarda ve erkeklerde ikişer birinci çıkardı.

05 Ekim 2009 03:00

Dünyanın en saygın yarışmalarından biri olan ve şov dünyasına yüzlerce isim kazandıran Best Model yarışmasının 22’ncisi geçtiğimiz cumartesi gecesi Kıbrıs Rocks Otel’de gerçekleştirildi.

Ünlü organizatör Erkan Özerman’ın önderliğinde düzenlenen görkemli yarışma, renkli manzaralara sahne oldu. Ve gecede bir ilk yaşandı. Birbirinden iddialı gençlerin yarıştığı Best Model, bu yıl kadınlarda ve erkeklerde ikişer birinci çıkardı.

Sunuculuğunu Sibel Tüzün ve Cenk Eren’in yaptığı gecenin jüri üyeleri arasında, Filiz Akın, Fevziye Çamer, Bilge Mestçi, Ala Sarsılmaz, Nil Burak, Şenay Akay, Senem Kuyucuoğlu, Neslihan Yargıcı, Yelda Kara, Armağan Oğuz, Oya Germen, Ayferi Alkan, Esin Övet ve Oğuz Müftoğlu yer aldı. Bu yıl 6’ncı kez Kıbrıs’ta yapılan yarışmada sahne alan Nil Burak, Linet ve Banu Zorlu ise şarkılarıyla geceye renk kattı.

Jüri çok zorlandı

Bu yıl jüri seçim yapmakta zorlandı ve ikişer birinci belirledi. Best Model of The World yarışmasında ülkemizi temsil etmek üzere, Tuğçe Sarıkaya, Eda Sadalı, İlhan Şen ve Erkan Meriç, yılın en iyi modeli seçildi. Yarışmada ikincilik alan Tuğçe Dural Çin’de; üçüncülük alan Gonca Eröner ise Malezya’da yapılan ‘Miss Turizm’ yarışmasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Erkekyarışmacılardan Yahya Demir, ‘Manhunt’; Alper Arslanoğlu, ‘Mister Word’ yarışmasında Türkiye’nin en iyi modeli olarak yer alacaklar.

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