Best Model 3'üncüsü Ortaköy'de bıçaklandı

2013 yılı Best Model Türkiye yarışmasının üçüncüsü Caner Nalbantoğlu, Ortaköy’de gece evine girerken bıçaklandı.

Tırtıklı bıçak darbesi sonucu midesi ve karaciğeri hasar gören Nalbantoğlu’na ilk müdahale, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Dr Yüksel Beyaz tarafından yapıldı.



Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Nalbantoğlu’nun durumu hakkında bilgi veren Best Model yarışmasının organizatörü Erkan Özerman, “Caner’in durumu şu an iyi, Allah’a şükür kurtuldu. Bıçaklayan psikopatın teki. Tutuklandı ve cezaevine gönderildi” dedi.

Caner Nalbantoğlu (ortadaki ) Best Model Türkiye yarışmasının üçüncüsü olmuştu.