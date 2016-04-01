"Beşparmak Dağları Milli Park Olmalı" kampanyası

Ulusal ve uluslararası çevre örgütleri, antik dönemde Latmos adını taşıyan coğrafi açıdan Batı Anadolu’nun en etkileyici yerlerinden biri olduğu belirtilen ve arkeolojik açıdan da en zengin bölgelerinden biri olan Beşparmak Dağları’nın Milli Park ilan edilmesi için kampanya başlattı.

Bianet’ten Nilay Vardar’ın haberine göre, Alman Doğal Hayatı Koruma Federasyonu (NABU), WWF-Türkiye, Ekosistemi Koruma, Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Uluslararası Klasik Arkeoloji Birliği- İtalya, Association pour le Rayonnement de l'Art Pariétal Européen (ARAPE) Fransa, change.org’da konuyla ilgili kampanya başlattı.

İmza kamyası için tıklayınız.

Madencilik başlamadan korunmalı

Beşparmak Dağları’nda, uzun zamandır çıkarılan Feldspat minerali nedeniyle ekolojik ve arkeolojik tahribat yaşandığı bildirildi. Feldspat minerali seramik, cam ve sıhhi malzeme üretiminde kullanılıyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, arkeolojik kalıntıların yoğun olarak yer aldığı çekirdek bölgenin madencilikten korunması için acilen milli park ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

“Beşparmak dağları çok geniş bir coğrafya. Hem maden hem de doğa ve kültür açısından çok zengin bir yer. Milli Park olmasını istediğimiz bölgede şu an için maden ruhsatı verilmiyor. Ancak yanı başındaki birçok yerde önceden alınan ruhsatlar sayesinde yoğun bir madencilik faaliyeti mevcut. Amacımız en azından arkeolojik kalıntıların bulunduğu bu çekirdek bölgenin korunması. Buraya da madencilik girerse bölge mahvolur. Beşparmak Dağı Muğla ve Aydın arasında kaldığı için koruma kurullarının işbirliği içinde çalışması lazım. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın seçim çalışmaları kitapçığında da Milli Park çalışmaları olduğu ifade ediliyor. Ancak somut bir adım atılmadı."

Kaya resimleri var

İmza kampanyasında bölgeyle ilgili verilen bilgiler şöyle:

Beşparmak Dağları’nda 1994 yılında arkeolog Dr. Anneliese Peschlow’un keşfettiği kaya resimleri MÖ 6. bin yıla tarihlenmekte olup, son yıllarda Anadolu arkeolojisinin en önemli keşifleri arasında yer alıyor.

Latmos, 8000 yıllık bir dönemi kapsayan bir açıkhava müzesi konumunda. Ayrıca kayaların doğal aşınmaları nedeniyle dünyada az görünen bir coğrafya parkı niteliği taşıyor. Burada yetişmiş fıstık çamı ormanları (Pinus pinea) Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alıyor.

Bitki ve hayvan türleri

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na (WWF) göre doğal bitki örtüsünün zenginliği, nadir, endemik ve tehlike altındaki bitki türleriyle Beşparmak Dağları botanik bilimi açısından Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı’ndan biri. Florasında yedisi endemik toplam 22 adet tehlike altında bitki tak-sonu yer alıyor.

Bir siklamen türü olan Cyclamen mirabile ile bir orkide türü olan Comperia comperiana, ülkemizin de taraf olduğu Bern Sözleşmesi gereğince korunması gereken türler.

Bu dağlar aynı zamanda ülkemizdeki beş yabani kedi türünden biri olan Karakulak (Caracal caracal) ile tehlike altında bulunan Akkuyruklu Kartal'ın (Haliaeetus albicilla) son doğal yaşam alanları.