Besni'de zincirleme kaza: 7 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, bir minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Üçgöz köyü yakınlarında meydana geldi. Haydar Ortancı yönetimindeki 63 YY 203 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Mustafa Yalçındağ yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüse çarptı. Savrulan minibüs ise Ferhat Kılınç yönetimindeki 02 DE 351 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan Elmas Ortancı, Ayşegül Ortancı, Bekir Efe Ortancı ve Nadire Güler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Besni Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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