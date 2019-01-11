Besni'de öğrenci servisi devrildi: 8 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN\'IN Besni ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana kazada 7 öğrenci ile sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çomak Köyü yakınlarında meydana geldi. Müslüm Demirel (51) yönetimindeki 27 ABH 488 plakalı öğrenci servis minibüsü, buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü Müslüm Demirel ile serviste bulunan 7 öğrenci yaralandı. İhbarla gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.



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