Besni'de müze gibi kafe görenleri şaşırtıyor

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde Ahmet Bolu (57), 25 yıldır topladığı yöresel kıyafetler, eski paralar ve antika eşyaları, işlettiği kafede sergiliyor.

Besni\'de, daha önce marangozluk yapan 2 çocuk babası Ahmet Bolu, 25 yıldır biriktirdiği ilçeye özgü kıyafetler ile eski tarım aletlerinden, mutfak araç gereçlerine kadar gündelik hayatta kullanılan eşyalar ve eski paraları açtığı kafede sergilemeye başladı. Kıyafetleri vitrin mankenlerine giydiren Ahmet Bolu, \"Bazı insanların maketlerini yaptım, yaşatmak için. Bunların meselleri vardır, bunların güzellikleri vardır ve bunlar güzel insanlardır. Mesela Kel Tıraş kimdir? İnsanların yüz yıllarca söylediği Besni’nin kalesini yapan bir usta. Bir gün bakıyor ki; aşağıdan bir cenaze gidiyor, \'Bu nedir?\', cenaze, \'Cenaze nedir?\' diye soruyor. İnip bakıyor ki bir adam ölmüş. Tekrar Besni kalesini çıkıyor, \'benim adım Kel Tıraş, yaşadım bin 500 yaş, bilseydim ölüm var, koymazdım taş üstüne taş\' diyerek intihar ediyor. Yaşanmış bir olay, biz de Besnili olarak buna kendimizi borçlu bildik. Yapalım Kel Tıraş\'ı, yaşatalım dedik, elbisesini giydirip maketini yaptık\" dedi.

25 YIL ÖNCE TOPLAMAYA BAŞLADI

Tarihi eserleri toplamaya 25 yıl önce başladığını ifade eden Bolu, \"Ben bu işe gönül verdim ve kendimi adadım. Burada bizim binlerce eşyamız var. Eşyalarımız bakır eşyaları, ağaç eşyaları, dokuma eşyaları, Besni’nin yemenici eşyaları ve değişik eşyalarımız vardır. Biz bunları insanlara anlatmak, insanlara tek tek göstermek, insanlara bunu sevdirmek istedik. İnsanlar geçmişini bilmeli, insanlar gideceği yeri biliyor zaten. Ama bizim özelliğimiz, insanlara doğru bilgi vermek. Kim yaptı, kime yapıldı, ne zaman yapıldı, madeni nedir, bunları anlatmak istiyoruz, bunları göstermek istiyoruz, bir nevi burası okuldur\" şeklinde konuştu.

\'BESNİ KÜLTÜR ŞEHRİ\'

Besni\'nin bir kültür şehri olduğunu dile getiren Ahmet Bolu, \"Besni denilince durmak lazım. Besni kültür şehri, kim ne derse desin geçmişi bilinmemektedir. Sanatkarın, ustaların, en önemli şehri Besni’dir. Çünkü Şam’dan, Beyrut’tan, Halep’ten ve Yemen’den gelenler burada alışveriş yapıyor. Burasının alışveriş merkezi gibi olduğu, yüzyıllar önce söyleniyor. Biz bu maketlerle güzel insanları, bunların mesellerini, bunların sanatlarını anlatmak istedik\" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI