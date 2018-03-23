Besni'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittiği sit alanı ilan edilen Oyratlı köyü Satıluşağı Mezrası Dolmen mezarları bölgesinde A.Ç. ve H.Ç.\'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

İki şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan 2 kazma, 2 kürek, çekiç ve definenin yerini tespit etmekte kullanılan bakır çubuk, manivela ve arama dedektörüne de el kondu.

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