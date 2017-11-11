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Besni'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mahir ALAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı

11 Kasım 2017 01:50

Mahir ALAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Besni- Adıyaman karayolunun 15\'inci kilometresindeki Taşlıyazı Köyü yakınlarında meydana geldi. İhsan Yanılmaz yönetimindeki 34 SZ 1804 plakalı otomobil, Hacı Ali Murat Tuz yönetimindeki 23 AT 022 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Yanılmaz ve Tuz ile her iki araçta bulunan Necati Zilayaz, Ayşe Yıldız Kaplan, Sebahattin Kaplan ve Gülsüm Yanılmaz yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Besni Devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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