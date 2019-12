Beslenmenizi sorgulayın

Bir uzmandan yardım alın

Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, Milliyet gazetesinde yayımlanan yazısında (20.03.09), nasıl sağlıklı kilo verilmesi gerektiğini anlatıyor. Koçak'ın yazısı şöyle:"Yaz yaklaştıkça çoğumuz fazla kilolarımız nedeniyle paniğe kapılırız. Eğer kendinizi diyete hazır hissediyorsanız, beslenme şeklinizi ve yaşam tarzınızı gözden geçirin.Eğer kendinizi diyet yapmaya hazır hissediyorsanız ve sağlığınızla ilgili de bir problem yoksa beslenme ve yaşam şeklinizi sorgulamanız gerek. Çünkü, sizin beslenme modelinizi şu etkenler belirler:- Beslenmenizin hatalı ve iyi yanları,-Düzeltilmesi gereken davranışlar,-Yetersiz ve dengesiz gıda tüketimi,-Aldığınız sıvı miktarı,-Evde ve dışarıda yaptığınız seçimler,-Vazgeçemeyeceğiniz yiyecek veya içecekler,-Farkında olmadan aldığınız kalorilerİşe yaşam şeklinizi ve beslenme alışkanlıklarınızı değerlendirmekle başlayın. Yandaki davranış ve tercihleri ne sıklıkla yaparsanız buna göre karşısındaki sütuna işaret koyun.Yavaş kilo verin, beslenmeyi öğrenmeyi hedefleyin. Kısa sürede hızlı kilo vermenin sadece kilo kaybı değil sağlığınızda da kayıplar yaratabileceğini hep kendinize hatırlatın. Bir uzmandan yardım alın veya yukarıdaki öneriler ışığında kendinize bir defter açın. Hedeflerinizi, her gün yediklerinizi yazın ve takipçi olun. Kararlılığınızı kaybetmeyin. Bunun için benim hazırladığım “iyi yaşam günlüğü 2009” ajandası da size yardımcı olabilir.Önce işaretlediğiniz sütunlara bir bakın. Bodybank yatırım hesabınız dolu ise ve geleceğe yönelik kendinize iyi bakıyorsanız, tüm cevaplarınızın ilk sütunda HER ZAMAN yer alması lazım. Amacınız bu olmalı.BAZEN veya HİÇBİR ZAMAN sütunlarında yer alan cümleler ise sizin düzeltilmesi gereken davranışlarınızdır.Şimdi de düzeltilmesi gereken davranışlarınızı ve alışkanlıklarınızı listeleyin. Hangisini daha çabuk düzelteceğinize inanıyorsanız 1’den başlayarak numaralandırın. Her bir yeni davranış için kendinize 2 ile 4 hafta süre verin.Bizler robot değiliz, arkadaşlarımız, ailemiz, iş çevremiz, zevklerimiz ve sosyal hayatımız içinde her gün her şeyi mükemmel yapamayız. Ancak kararlı olmak ve pes etmemek çok önemli. "