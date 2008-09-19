Beslenmek, doymak demek değildir

Beslenmede 7 altın kural





Beslenmede doğru bildiğimiz 11 yanlış

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, İç hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Derneği'nce (İMSED) düzenlenen Nütrisyon Sempozyumunun açılışında konuşan Yetkin, toplantıda, yoğun bakım ve komadaki hastaların beslenmesinin tartışılacağını söyledi.Bu tür hastaların bilinçleri yerinde olmadığı için, ideal düzeyde bir beslenme programının seçilmesi gerektiğini bildiren Yetkin, şöyle konuştu:"Beslenme sadece karın doyurmak anlamına gelmemelidir. Dengeli beslenmek çok önemlidir. Bu da 6 temel gıda grubundaki besinlerin alınması yoluyla olur. Bunlar karbonhidratlar, proteinler, yağlar, su, mineraller ve vitaminlerdir. Bunların sağlıklı kişilerde bile hangi miktarlarda tüketileceği hala tartışma konusudur."Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami Cinaz da, yatan ya da evdeki kronik hastaların beslenmesinin henüz tam çözüme kavuşmuş bir konu olmadığını belirterek, "Bu konuda ortak bir anlayış yok. Her bilim dalı kendine göre bir uygulamaya gidiyor" dedi.Üniversite hastanesindeki yoğun bakım hastalarının beslenmesiyle ilgili nütrisyon biriminin daha aktif hale getirilmesini planladıklarını kaydeden Cinaz, "Hazır besin yerine, bu desteği her hastaya göre farklı seçeneklerde yapmak zorundayız. Nütrisyon ünitesi daha aktif hale getirilirse daha, büyük verim alınacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan da mezuniyet sonrası eğitimin önemine işaret ederek, "Bilim öyle bir seviyeye ulaştı ki fakültede öğrenilenlerle yetinmek mümkün değil. Bugün öğrendiklerinizle yetinirseniz geri kalırsanız" dedi.Toplantıda, hastaların ne zaman, hangi şekilde, nasıl beslenmesi gerektiği, değişik hasta gruplarında dikkat edilecek noktalar, nütrisyonun takibi gibi konularda bilgiler verilecek.