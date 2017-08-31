Beslenme uzmanları uyardı: Bayramda sağlığınızdan olmayın!

Beslenme uzmanları, Kurban Bayramı öncesi sağlıklı beslenme uyarıları yaptı. Geleneksel hale gelen bayram sabahı taze et tüketiminin yanlış olduğunu söyleyen uzmanlar, etin en az 24 saat bekletilmesi gerektiğini ifade ediyor. Tatlı tüketiminde de şerbetli tatlı yerine meyve ve dondurma önerildi.

Kurban Bayramı’nın önemli ritüelleri arasında yer alan ve tüm aileyi bir araya toplayan özenle hazırlanmış sofralar, etkileyici görünümlerine rağmen sağlık için tehlikeli olabiliyor. Memorial Ankara Hastanesi diyetisyeni Emine Yüzbaşıoğlu, “Bayramın birinci günü kurbanın kesilmesinden sonra et tüketimi uzun bir süre devam etmektedir. Bu noktada tek yönlü beslenmek mide, bağırsak sorunları, kansızlık ve yeme bozukluklarına neden olabilir” diyor.

Yüzbaşıoğlu, bayramda sağlıklı beslenme tiyolarını şöyle sıralıyor:

* Sabah kesilen kurbanın kavurmasını kahvaltıda yemeyin: Kurban kesildikten sonra etin 24 saat dolapta bekletilerek tüketilmesi daha doğrudur. Et dinlendirilmeden pişirildiğinde yeterince yumuşamadığı için yedikten sonra hazımsızlık ve şişliğe neden olacaktır.

* Özellikle tansiyon, diyabet ve kalp hastalığı olanlar dikkat: Bu rahatsızlığı olan kişilerde fazla et tüketimine bağlı olarak; yağ alımlarının artması, çarpıntı, tansiyon veya kan şekeri değerlerinin yükselmesi gibi ciddi sağlık sorunları oluşabilir. Yağ ve proteinden zengin, posa içeriği düşük olan etin sindirimi, diğer besin gruplarına göre daha zordur.

Kilo artışı kaçınılmaz

* Bayramda yaşanan diğer bir sorun ise, hızlı kilo artışıdır: 4 gün süresince et ve beraberinde tatlı tüketimi artarken, sebze ve meyvenin az yenmesi ve hareketsizlik kilo alımına yol açmaktadır.

* Bayramda bilinçli bir beslenme programı uygulayın: Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlanmalıdır. Ara öğün tüketimine özen gösterilmelidir. Ana öğünlerden birinde sebze yemeği seçilmeli pilav, makarna, börek gibi karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek yardımcı yemeklerden uzak durulmalıdır.

* Günlük 2-2,5 litre su içilmeli, aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçınılmalıdır: Yemeklerle birlikte gazlı içecekler yerine; ayran veya az şekerle hazırlanmış komposto veya hoşaf içilmelidir. Ev yapımı az şekerli limonatalar, kompostolar ve soğuk bitki çayları da sağlıklı ikram seçeneklerindendir.

* Tatlı olarak meyve salatası ve doğal dondurma ikram edebilirsiniz: Şerbetli tatlı tüketiminin tercih edilmesi, bu tatlıların karbonhidrat ve yağ içeriğinin çok yüksek olması ve menüye fazla miktarda et de eklendiğinde hızlı kilo alımına yol açmaktadır.