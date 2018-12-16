Beslenme Uzmanı Ender Saraç: Kadınların kabul günlerini bir intihar günü olarak yorumluyorum

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, kadınların kendi aralarında düzenledikleri günlerin adeta 'hamur işi ve karbonhidrat günü'ne dönüştüğünü belirterek kadınları şeker hastalığı ve obeziteye karşı uyardı.

Kütahya’da düzenlenen bir etkinliğe katılan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, kadınların kendi aralarında düzenledikleri günlerde bol miktarda hamur işi tüketildiğini hatırlattı. Bunun sağlıklı beslenme açısından doğru olmadığı ifade eden Saraç şunları söyledi:

"Özellikle gözlemeler, keteler, çörekler gibi hamur işlerinin çok tüketildiği yerlerde en büyük sorun şeker hastalığı ve obezite. O nedenle ben kadınların kabul günlerini bir intihar günü olarak yorumluyorum. Çünkü hanımlarımız, 'Ayşe üç çeşit, Fatma dört çeşit, Leyla beş çeşit yaptı, ben de fazla yapayım' mantığıyla olay bir gösteri ve yarışa dönüşüyor, hamur işi ve karbonhidrat günü oluyor. Bir de yanında çaya, kahveye şeker atıldı mı veya meşrubat içildiğinde adeta bir yavaş intihar olayına dönüşüyor."

Kadınların kilo almamak için günde bir saat yürüyüş yapması, asitli gıdalar yerine kalorisi, şekeri olmayan bitki çayları, maden suyu ve suya yönelmeleri gerektiğini ifade eden Saraç, şöyle devam etti:

"Kabul günlerinde daha çok katı yumurta, az yağlı peynir, bol yeşillik ve çok az doğal tatlandırıcılar dediğimiz hurma, kayısı, üzüm, pekmez ve balla tatlandırılmış hafif tatlılarla geçirmelerini öneririm. İnsülin direncini kırmak için de acı badem, Yahudi baklası, kuşburnu çayı, kekik suyu, krom hapları, mahlep, bunları bolca tüketmeleri çok doğru olacaktır. Kilo vermek isteyen kadınlar günde 3 değil 2 öğün beslensin. Ara öğünde de sadece biraz ceviz ve şekersiz meyve yesin. Sabahleyin de hamur kahvaltısı yerine bol yumurtalı, peynirli bir protein kahvaltısı yapılmalı. Akşam ise saat 18.00-18.30'dan sonra bir şey yememeleri çok doğru olur."