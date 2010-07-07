Beslenme bozukluklarına karşı sanal yiyecek

T24-

İtalyan La Stampa gazetesinde çıkan habere göre, değişik ülkelerden bir grup bilim adamı, anoreksi ve bulimia gibi yeme bozukluklarının tedavisinde ''sanal yiyecekler''den yararlanılabileceğini ortaya koydu.''Yapay'' yani sanal bir yiyeceğin, insanlarda, gerçekleriyle aynı duyguları uyandırdığını gözlemleyen araştırmacılar, buradan yola çıkarak özel bir terapi geliştirdi.10 anoreksi ve 10 bulimia hastasının önüne yüksek kalorili 6 gerçek yiyecek koyan bilim adamları, daha sonra katılımcıların yiyecekler karşısındaki kalp atışlarını, psikolojik streslerini ve terlemelerini ölçtü.Araştırmanın bir sonraki aşamasında, sanal gerçeklik içinde ''yolculuğa'' çıkarılan katılımcılara, aynı yemekler bu kez sanal ortamda sunuldu.Araştırma ekibinden Alessandra Gorini, ''Henüz araştırmanın başında olmamıza karşın elde ettiğimiz veriler, sanal yiyeceklerin de gerçekleri kadar etkili olduğunu ve sanal yöntemin, beslenme bozukluğu olan hastaların duygusal tepkilerini ölçmek açısından statik görüntülerden çok daha uygun olduklarını gösteriyor'' dedi.''Annals of General Psychiatry'' dergisinde de yayımlanan araştırmaya katılan bilim adamları, geliştirdikleri yöntemin, bu tür rahatsızlıkları olan hastaların belirli uyarıcılar karşısındaki tepkilerinin ölçümü ve tedavisinde kullanılabileceğini vurguladı.