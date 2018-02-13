Beşizlere 2'nci yaş gününde asker kıyafetli kutlama

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA’da Hatice ve Fatih Yılmaz çifti, beşizlerinin 2\'nci yaş gününü kutladı. Minikler kızlar için evde doğum günü partisi düzenleyen aile, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için çocuklarına ön ve arkasında \'Mehmetçik Benim Adım\' yazılı askeri kıyafet giydirdi.

Ağrı\'da 10 yıl önce evlenen ve 5 yıl çocukları olmayan Hatice- Fatih Yılmaz çiftinin, tedavi ile 5 yıl önce \'Ecrin\' adını verdikleri kızları dünyaya geldi. İkinci kez çocuk sahibi olmak için hamile kalan Hatice Yılmaz\'a, Ağrı\'da muayene oldukları doktorları beşiz bebeklerinin olacağını söyledi. Doktor, riskli doğum için Ağrı\'da böyle bir hastanenin bulunmadığını belirtip daha donanımlı bir hastaneye gitmelerini önerdi. Bunun üzerine akrabalarının yaşadığı Bursa\'ya gelen Yılmaz çiftinin, 12 Şubat 2016\'da erken doğum ile Tenzile, Hira Nur, Havva, Rabia ve Berfin adını verdikleri 5 kız bebekleri dünyaya geldi.

Bursa\'da yaşayan Yılmaz çifti, beşiz bebeklerine 2\'nci yaş günü kutlaması yaptı. Minikler için evde doğum günü partisi düzenleyen aile, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için beşizlerine askeri kıyafet giydirdi. Beşizler, giydikleri önünde ve arkasında \'Mehmetçik Benim Adım\' yazılı kıyafetlerle doğum günü pastası kesti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nde oto elektrikçisi olarak çalıştığını söyleyen Baba Fatih Yılmaz, \"Öncelikle Rabbime şükürler olsun. Bize 5 güzel melek nasip etti. Bir de ablaları vardı, 6 meleğim var. Beşizlerim 2 yaşına bastılar. Çok mutluyuz. Bizim için en güzel mutluluk sağlıklı olmaları. Tabii ki zorlukları oluyor. Bir çocuk büyütmek ayrı, 5 çocuk büyütmek ayrı. Büyümelerinde yaşadığımız zorlukları böyle güzel günlerini kutladığımız zaman unutuyoruz. Biz doğum günümüzde şu an Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklerimize moral ve destek olsun diye kamuflaj giydirdik. İnşallah askerilerimizin hepsi burnu kanamadan yuvalarına dönerler\" diye konuştu.

Beşizleri büyütmenin hem maddi hem manevi zorlukları olduğunu belirten Baba Yılmaz, \"Mama ihtiyaçlarını büyükşehir karşılıyordu. Şimdi mamadan kesildiler. Yalnız bez sorunları devam ediyor. Bunu da ben karşılıyorum\" dedi.

Hatice Yılmaz ise beşiz bebek büyütmenin çok zor olduğunu belirtip, \"Yoruluyorum ama onlarla ilgilenmekten büyük mutluluk duyuyorum\" dedi.

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