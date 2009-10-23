Beşir'e Afrika Birliği Zirvesi daveti

Hakkında uluslararası tutuklama emri bulunan Sudan Devlet Başkanı Beşir Afrika Birliği Zirvesi'ne davet edildi.Sudan'ın, hakkında uluslararası tutuklama emri bulunan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Afrika Birliği tarafından, gelecek hafta yapılacak Darfur konulu bir uluslararası konferansa davet edildi.Nijerya'nın başkenti Abuja'daki hükümet kaynakları, 29 Ekimde düzenlenmesi planlanan uluslararası toplantıya, Darfur'da insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan Beşir'in de aralarında bulunduğu 18 devlet başkanının davet edildiğini bildirdi.Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak da "Beşir'in, onu teslim edebiliriz endişesiyle daveti hala incelediğini sanıyorum ama biz bunu yapmayız" açıklamasında bulundu.Aralarında Uluslararası Af örgütünün de bulunduğu birçok insan hakları kuruluşu, Abuja'daki yönetimden, Beşir'in teslim edilmesini istiyor. Af örgütü, "Nijerya hükümetinin Ömer El Beşir topraklarına girerse onu yakalamak ve mahkemeye teslim etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmaktadır" görüşünü savunurken, adının gizli tutulmasını isteyen kaynak, "Nijerya bunu yapmayacak" dedi.