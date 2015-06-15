T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Beşir Güney Afrika’yı terk etti

Güney Afrika, hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunan ve ülkeden ayrılması yasaklanan Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in ülkeyi terk etmesine izin verdi.

15 Haziran 2015 21:07


Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri üzerine üzerine Pretoria Yüksek Mahkemesi dün El Beşir'in ülkeden ayrılmasını geçici olarak yasaklamıştı. Mahkeme tutuklama kararının uygulanması konusunu görüşürken 71 yaşındaki devlet başkanı ülkeyi terk etti.

Uçağın askeri bir havalimanından kalktığı belirtiliyor. Sudan Enformasyon Bakanı Yasir Yusuf, AFP haber ajansına uçağın Orta Avrupa Saati ile 17.30'da Sudan'a ineceğini açıkladı. Ömer El Beşir'in uçaktan inince bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtiliyor.

Pretoria Yüksek Mahkemesi ülkeden ayrılmasından saatler sonra Ömer El Beşir'in yakalanmasına hükmetti. Mahkeme Başkanı Hâkim Dunstan Mlambi hükümetin çıkış yasağı olduğu halde El Beşir'in ayrılmasına izin vererek anayasaya aykırı davrandığını belirtti.

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir cumartesi günü Afrika Birliği zirvesine katılmak üzere Johannesburg'a gitmişti. Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi 2009'da Darfur'da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işleme şüphesiyle yargılanan Ömer El Beşir'in tutuklanmasına hükmetmişti. Mahkeme, kararını hatırlatarak Güney Afrika'dan Ömer El Beşir'in tutuklanmasını talep etmişti. Güney Afrika Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf ülkeler arasında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Güney AfrikaSudan Devlet Başkanı BeşirCeza MahkemesiPretoria Yüksek Mahkemesi BeşirEnformasyon Bakanı Yasir Yusuf AFPOrta Avrupa SaatiSudan BeşirBaşkanı Hâkim Dunstan Mlambi BeşirDevlet Başkanı BeşirAfrika Birliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24