Beşir Güney Afrika’yı terk etti



Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri üzerine üzerine Pretoria Yüksek Mahkemesi dün El Beşir'in ülkeden ayrılmasını geçici olarak yasaklamıştı. Mahkeme tutuklama kararının uygulanması konusunu görüşürken 71 yaşındaki devlet başkanı ülkeyi terk etti.

Uçağın askeri bir havalimanından kalktığı belirtiliyor. Sudan Enformasyon Bakanı Yasir Yusuf, AFP haber ajansına uçağın Orta Avrupa Saati ile 17.30'da Sudan'a ineceğini açıkladı. Ömer El Beşir'in uçaktan inince bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtiliyor.

Pretoria Yüksek Mahkemesi ülkeden ayrılmasından saatler sonra Ömer El Beşir'in yakalanmasına hükmetti. Mahkeme Başkanı Hâkim Dunstan Mlambi hükümetin çıkış yasağı olduğu halde El Beşir'in ayrılmasına izin vererek anayasaya aykırı davrandığını belirtti.

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir cumartesi günü Afrika Birliği zirvesine katılmak üzere Johannesburg'a gitmişti. Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi 2009'da Darfur'da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işleme şüphesiyle yargılanan Ömer El Beşir'in tutuklanmasına hükmetmişti. Mahkeme, kararını hatırlatarak Güney Afrika'dan Ömer El Beşir'in tutuklanmasını talep etmişti. Güney Afrika Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf ülkeler arasında yer alıyor.