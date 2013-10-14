'Beşir Atalay'ın PKK yöneticilerini makul bulması umut vericidir'

İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidemeyen BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın PKK yöneticilerinin konuşmasından yola çıkarak, PKK'lılar için 'Makul ve olumlu' tespitini "Hükümetin bu noktaya gelmesi değerlidir. PKK'lıların gerçekten makul siyasetçi oldukları tespitlerine katılıyoruz. Çözüm adına umut vericidir" şeklinde değerlendirdi.

'Ortadoğu'nun en büyük sorunuyla uğraşıyoruz'

Demirtaş, BDP Grup Başkan Vekilleri İdris Balüken ve Pervin Buldan'ın İmralı'ya Abdullah Öcalan ile görüşmeye gitmesiyle ilgili "Hükümetin yarattığı çocukça davranışlar nedeniyle, ciddiyetsizlikler nedeniyle 2-3 gündür İmralı'ya gidemediler. Biz Sayın Öcalan'ı esas aldık, hükümeti değil. 15 günde bir bu görüşmelerin olması gerekiyordu. Kişilerin tartışılmasını doğru bulmayız. Hükümetin davranışları da bu sürece denk düşmüyor. Ortadoğu'nun en büyük sorunuyla uğraşıyoruz ama Başbakan da kaprisli, kompleksli bir tutumla yaklaşıyor" dedi.

'Çocuk oyunu oynamıyoruz'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan BDP Genel Başkanı Demirtaş, İmralı Adası'na gitmemesinin BDP veya Öcalan'dan kaynaklı bir durum olmadığını söyledi ve ekledi:

"Beşir Bey'in (Atalay) çözüm süreçlerinde kendi çerçevesinde bir uğraş, çaba içerisinde olduğunu biliyoruz. Şunu da açık yüreklilikle ifade edeyim; bugüne kadar hükümet ile BDP arasında görüşmeler yapıldı. Ama bunların hiçbir müzakere olarak yürütülmedi. Görüşmelerin müzakere tarzında yürütülmesini istedik. Ama, bunlar sadece sohbet toplantısı olarak değerlendirdi. Biz çocuk oyunu oynamıyoruz. BDP heyeti 5 toplantıda pakete ortaklaşmak, birlikte çalışmak istemiştir. Mümkünse diğer partilerle çalışma teklifi sunmuştur. Ama kendileri paylaşmayı, tek bir maddede bile ortaklaşmayı paylaşmayı kabul etmemiştir.

'10 bin siyasetçimiz tutuklu, 130 kişiyi gösterilerde öldürdünüz'

Beşir bey çıksın açıklasın. Kimse yalan konuşmasın, dürüst olsunlar. Bugün Kürt siyasetçileri ortaya çıkıp konuşuyormuş, bu da onların yarattığı ortam sayesinde imiş. Genelkurmay'a, Kenan Evrenlere sorsunlar bakalım. Sadece AKP hükümeti döneminde 1 milyon yıl milletvekilerimiz hakkında ceza istenmiştir. 5 milletvekilimiz içerde. 10 bin siyasetçimizi tutukladınız. Ne lütfundan bahsediyorsunuz? 130 kişiyi gösterilerde silahla öldürdünüz. Neyin imkanından söz ediyorsunuz? Hükümet, bizimle ilgili çarpıtma, yalan yanlış bilgiler vermekten vazgeçmelidir. Beşir bey de, hükümet de artık şunu iyi anlamalı; biz de bir siyasi partiyiz. Bizim siyasetimiz halkın doğrultusunda şekillenmiştir. Seçim yaklaşıyor. BDP ile mücadeleyi öne alacaklar"

''BDP silaha yönelecek' diye manipülasyonlar yapacaklar'

Başbakan Erdoğan'ın anketlerde BDP'nin yükseldiğini gördükçe tansiyonunun da yükseldiğini, bu duruma öfkelendiği için partileri ile savaştığını, mücadele ettiğini ileri süren Demirtaş, "BDP'nin içiyle oynama, BDP'nin silahların tekrar devreye girmesini istediği yönünde manipülasyonlar yapacaklardır. Bundan vazgeçmeleri kendileri için de hayırlı olur. Verdiğimiz mücadele yokmuş, kendileri büyük bir lütufta bulunuyormuş gibi yapıyorlar. BDP sürece karşıymış gibi bir hava yaratanlar, iki yüzlülüğü bıraksınlar. Başbakan 45 dakika konuştu, tek bir yerde Kürt sözcüğü, süreç sözcüğünü duydunuz mu? Oy kaybetmekten korkan, siyasi korkaktır" dedi.

'Hepimiz kaygılıyız'

İmralı adasında bugün kritik bir görüşme yapılacağını, öncelikle Abdullah Öcalan'ın görüşlerini öğrenmeleri gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Muhtemelen bir heyetimiz önümüzdeki günlerde KCK yöneticileriyle bir araya gelip değerlendirme yapacaktır. Öbür türlüsü savaştır, kandır, öbür türlüsünü arzulamıyoruz. Sayın Öcalan, Kandil bu çaba içerisinde. Hükümet samimi yaklaşırsa süreç ilerleyebilir. Ama hepimizi kaygılandıran bir durumun olduğu da gerçektir" dedi.