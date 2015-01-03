Beşir Atalay: Umurumda değil

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AKP'de üç dönem kuralına ilişkin olarak, "Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan herkese tek tek ''sen ne düşünüyorsun'' diye soruyordu. Ben dedim ki o zaman; umurumda bile değil. Siyaset yapmak bizim için bir davadır. İlla milletvekili olarak olmuyor bu" diye konuştu.

Atalay, katıldığı bir tv programında açıklamalar yaptı.

‘Hiçbir ülkede böyle sorumsuz bir muhalefet olmaz’

MGK’da paralel yapının güvenliği tehdit eden bir yapı olarak kayıtlara geçmesini muhalefetin bunu devletin değil de AKP’nin bir meselesi olarak görmesiyle ilgili Beşir Atalay’ın açıklaması şöyle oldu:

''Muhalefet öyle görüyor. Muhalefet, bırakın o meseleyi çözüm sürecini bile öyle görüyor. Çok sorumsuz bir muhalefet. Hiçbir ülkede böyle bir muhalefet olmaz. Allah hiçbir ülkenin başına vermesin. Bugünkü muhalefet AK Parti’yi, hükümeti yıpratmak için herkesle işbirliği yapabilir. Her konuyu kullanabilir. ''Bu ülkenin milli meselesidir. En azından susayım'' veya ''bunu iç siyasette kullanmayayım'' gibi hiçbir düşünceleri olmaz. Yeter ki bizim partimizi hedef alsın, yıpratma yönünde çalışmalar yapsın. Maalesef Türkiye iktidar-muhalefet ilişkisi açısından böyle bir şanssızlık yaşıyor.''

‘Oy istikrarımızı sürdürüyoruz’

AKP’nin 2015 seçimlerinde beklediği oy oranına dair görüşlerini dile getiren Atalay, istikrarın devam ettiğini ve bu seçimde de kimsenin farklı sonuç beklemediğini ifade etti.

Atalay şunları söyledi:

''Kamuoyu yoklamalarını düzenli olarak ayda bir defa yaparız. Şimdi ayda iki defa yapıyoruz. Bizim bir seçim çalışmaları ekibimiz var. Biz buna strateji ekibi deriz. Bu her seçimde olur. Çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. Hem kurumsal kimlik, hem yenisöylemler, bilbordlar, hem seçim beyannamemiz, bir yandan da iyi kamu analizleri yapıyoruz. Şu anda biz yüzde 50 bandında devam ediyoruz. Oy istikrarımızı sürdürüyoruz.''

‘Üç dönem kuralı umurumda değil’

Atalay üç dönem kuralına ilişkin şu ifadeleri kullandı:



''Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden epey bir süre önce, (Cumhurbaşkanı adayımız kim olsun arayışı içindeyken) MYK’da bu koynu görüşüyorduk. O zamanki Başbakanımız herkese tek tek ''sen ne düşünüyorsun'' diye soruyordu. Ben dedim ki o zaman; umurumda bile değil. Siyaset yapmak bizim için bir davadır. İlla milletvekili olarak olmuyor bu. Hayatın pek çok alanında, parti yokken de, partiden önce de bu çalışmalarımız sürüyordu. Bundan sonra da Allah’ın izniyle partimizin başarısı için nerede gerekiyorsa, orada çalışırız. AK Parti’nin güçlü ilerlemesi bizim hayatımızdan daha önemlidir. Ben öyle görüyorum.''