Beşir Atalay: Türk jeti için füze tespiti yapıldı ama teyit gerekiyor

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Suriye'nin Akdeniz’de kendi hava sahasında düşürdüğünü açıkladığı Türk jetiyle ilgili olarak “Füze tespiti yapıldı ama teyit gerekiyor” dedi.

24 TV’nin yayınına katılan Beşir Atalay, Suriye yetkililerinin vurduğunu açıkladığı Türk jetine ilişkin soru üzerine şunları söyledi: “O yönde netleşme var ama bunun bir iki analizle de teyidi gerekiyor. Bu konuda çalışmalar adli tıbbın da karıştığı diğer kurumların da rol aldığı çalışmada bunun füzeyle düşürüldüğü, vurulduğu yönündeki tespit yapıldı ama bunun yeni bir çalışmayla analizle havacılık birimlerinde teyidi gerekiyor sonra da açıklaması yapılacak.”

‘Yargı belgesi istenecek’

Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Afyonkarahisar’daki patlamanın ardından ileri sürdüğü iddialara ilişkin ise şöyle konuştu:

“Anamuhalefet liderliği boş konuşma, dedikodu yapma yeri değildir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun kendisine ulaşan bir bilgi varsa o bilgiyi vermek durumundadır. Anamuhalefet partisi doğrusu çok büyük bir sorumsuzluk örneği gösteriyor, eşi bulunmaz bir sorumsuzluk örneği. Burada yürüyen bir soruşturma var. Herhalde bu beyanları verenlerden o da istenecek. Yani bu defa yargı isteyecek, nedir elinizdeki şey diye."

'Ortada bilgi yok’

Emekli bir subay bilgileri verdi diyor. Yani ortada bilgi diye bir şey yok. Ben de dinledim bir tanesini. Büyük bir öfke içerisinde, hiç ilgisi olmayan konuları da karıştırarak büyük bir hükümet karşıtlığı ifadelerle, sinirle, nefretle, açıklamalarda bulunuyor. Herhalde öyle birkaçının tahminleridir Sayın Kılıçdaroğlu’nun elindeki. Başka bir şey olduğunu sanmıyorum.

‘Toplum itibar etmez’

Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Buradan eğer iktidara birazcık zarar verirsem benim için kârdır’ diyor. Böyle bir partiye bu toplum itibar etmez. Çünkü bu sorumsuzlukları gösteren bir partiye bu toplum iktidar da vermez, ciddiye de almaz. Zaten onlar bunu görüyorlar.”

Kılıçdaroğlu’nun sabotaj iddialarıyla ilgili TSK’nın dava açıp açmayacağına ilişkin bir soru üzerine Atalay, Başbakan’ın bu konudaki açıklamalarını anımsattı. Kendilerinin dava açma haklarının saklı olduğunu ifade eden Atalay, TSK’nın bu konunun üzerine gideceğine emin olduğunu belirtti.