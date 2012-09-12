T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşir Atalay: Türk jeti için füze tespiti yapıldı ama teyit gerekiyor

Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Afyonkarahisar’daki patlamanın ardından ileri sürdüğü iddialara da değindi

12 Eylül 2012 23:33

 

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay,  Suriye'nin Akdeniz’de kendi hava sahasında düşürdüğünü açıkladığı Türk jetiyle ilgili olarak “Füze tespiti yapıldı ama teyit gerekiyor” dedi.

24 TV’nin yayınına katılan Beşir Atalay, Suriye yetkililerinin vurduğunu açıkladığı Türk jetine ilişkin soru üzerine şunları söyledi: “O yönde netleşme var ama bunun bir iki analizle de teyidi gerekiyor. Bu konuda çalışmalar adli tıbbın da karıştığı diğer kurumların da rol aldığı çalışmada bunun füzeyle düşürüldüğü, vurulduğu yönündeki tespit yapıldı ama bunun yeni bir çalışmayla analizle havacılık birimlerinde teyidi gerekiyor sonra da açıklaması yapılacak.”

 

‘Yargı belgesi istenecek’

 

Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Afyonkarahisar’daki patlamanın ardından ileri sürdüğü iddialara ilişkin ise şöyle konuştu:

“Anamuhalefet liderliği boş konuşma, dedikodu yapma yeri değildir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun kendisine ulaşan bir bilgi varsa o bilgiyi vermek durumundadır. Anamuhalefet partisi doğrusu çok büyük bir sorumsuzluk örneği gösteriyor, eşi bulunmaz bir sorumsuzluk örneği. Burada yürüyen bir soruşturma var. Herhalde bu beyanları verenlerden o da istenecek. Yani bu defa yargı isteyecek, nedir elinizdeki şey diye."

 

'Ortada bilgi yok’

 

Emekli bir subay bilgileri verdi diyor. Yani ortada bilgi diye bir şey yok. Ben de dinledim bir tanesini. Büyük bir öfke içerisinde, hiç ilgisi olmayan konuları da karıştırarak büyük bir hükümet karşıtlığı ifadelerle, sinirle, nefretle, açıklamalarda bulunuyor. Herhalde öyle birkaçının tahminleridir Sayın Kılıçdaroğlu’nun elindeki. Başka bir şey olduğunu sanmıyorum.

 

‘Toplum itibar etmez’

 

Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Buradan eğer iktidara birazcık zarar verirsem benim için kârdır’ diyor. Böyle bir partiye bu toplum itibar etmez. Çünkü bu sorumsuzlukları gösteren bir partiye bu toplum iktidar da vermez, ciddiye de almaz. Zaten onlar bunu görüyorlar.”

Kılıçdaroğlu’nun sabotaj iddialarıyla ilgili TSK’nın dava açıp açmayacağına ilişkin bir soru üzerine Atalay, Başbakan’ın bu konudaki açıklamalarını anımsattı. Kendilerinin dava açma haklarının saklı olduğunu ifade eden Atalay, TSK’nın bu konunun üzerine gideceğine emin olduğunu belirtti.

 

ETİKETLER

suriyetürkiyetürk jetibeşir atalaytürk jeti neden düştüvuruldu

İlgili Haberler

NATO ve İngiliz kayıtlarına göre Türk jeti Suriye hava sahasında düşürüldü

Türkiye’ye ait F-4 jetinin uluslararası hava sahasında düşürüldüğü tezinin aksine bilgiler, hükümete sıkıntılı anlar yaşatmaya başladı

TSK ve Hava Kuvvetleri 'jet' için Başbakanlığa yanlış bilgi mi verdi?

Mehmet Baransu, Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanığı'na yanlış bilgi verdiğini iddia etti

Düşürülen jetin uçaksavar veya füzeyle vurulmadığı ortaya çıktı

Düşürülen Türk jetinin denizin 1200 metre altında kalan parçaları da çıkarılarak incelendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24