Beşir Atalay: 'Terörü kökten bitireceğiz'

Başbakan Yardımcısı ve Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay, TBMM nin tatile girmesi ile birlikte beraberinde AKP Kırıkkale Milletvekilleri TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan Köksal, Adalet Komisyonu üyesi Ramazan Can, Belediye Başkanı Veli Korkmaz ve partililerle birlikte Balışeyh, Delice ve Sulakyurt ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Atalay, Türkiye'nin iyi yolda olduğunu, terörü kökten bitireceklerini söyledi. Balışeyh'de halka hitaben konuşan Atalay, "Terörü kökten bitireceğiz. Terör hamdolsun şimdi durdu, ama onu kökten bitirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Çözüm süreci konusunda hükümetimiz kararlı. Kararlı şekilde artık Türkiye üzerinden onu atmak, ayağındaki prangayı çözmek için bütün gayretimizi gösteriyoruz. Türkiye bu terörden çok acılar çekti, çok zarar gördü" dedi.

'Kronik sorunları çözmek bizim özelliğimizdir'

Atlay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim AKP hükümetlerinin bir özelliği, Türkiye'nin kronik sorunlarını çözmek. İşte parada sıfır atılacaksa atarız. Terör en büyük sorunsa onu bitirmek, enflasyon büyük sorunsa onu düşürmek. Başka akla ne gelirse uluslar arası alanda da böyle. Ama bu hep sizlerin verdiği destekle oluyor"

'Sandık millet demektir'

Hükümetin, milletin sandıkta verdiği destekle bunları yaptığını belirten Beşir Atalay, "Siz bize bir gün 'yeter artık' derseniz, 'desteği vermiyoruz' derseniz, bizde bırakırız. Bu böyle, ama sandığı çok önemli görmek lazım. Sandık millet demektir. Sandık milletin iradesi, tercihi demektir. Sandığı önceleyen başka bir şey olamaz. Sandık demokrasinin simgesidir. Sandığı bir kenara koyarsanız, sandık önemsiz derseniz demokrasi olmaz. Buradaki gözettiğimiz sizsiniz, milletimiz, vatandaşımız. Vatandaşımız ölçecek, tartacak hizmetleri, kimin neyi yapacağını, yaptığını görecek. Vatandaşımız verecek yetkiyi. Bu yetkiyi asla başkası vermez. Buna biz de müsaade etmeyiz, etmedik de. Sizler de buna asla müsaade etmeyin Onun için biz dünyadaki gelişmelere de karşı koyuyoruz. Biz AKP hükümetleri olarak milletimizle birlikteliğimizi, milletimizin rehberliğini en önde tutuyoruz. Biz önce rabbimize milletimizden destek alıyoruz" dedi.