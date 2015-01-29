Beşir Atalay, Sabah gazetesinin başkanlık sistemi haberini yalanladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay, 29 Ocak tarihli Sabah gazetesinin manşetinde yer alan, "Yürütme yetkisi başkana geçecek" başlıklı haberinin doğruyu yansıtmadığını, hazırladıkları seçim beyannamesine yönelik, hiçbir yerde açıklama yapmadıklarını dile getirdi.

Beşir Atalay, bugün basında yer alan, "partisinin seçim beyannamesinin en önemli vurgusunun, başkanlık sistemi olacağına" yönelik haberlere ilişkin, "Bunların hiçbirisi şu anda gerçeği yansıtmıyor. Seçim beyannamemizi şu anda heyetlerimiz çalışıyor. Bittikten sonra genel başkanımıza sunulacak, kendi kurullarımızda görüşülecek" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Atalay yaptığı açıklamada, Genel seçimlerin 7 Haziran 2015’te yapılacağını hatırlatarak, partisinin seçime dönük çalışmalarının sürdüğünü, bunların birisinin de seçim beyannamesi olduğunu kaydetti.

'Ortaya bir metin bile çıkmış değil'

Her seçimde güçlü bir seçim beyannamesi hazırladıklarını, bu seçime ilişkin beyanname üzerinde de çalışıldığını anlatan Atalay, şöyle konuştu: "Ortaya bir metin bile çıkmış değil. Seçim beyannamemizde hangi ana başlıkların ve detayların olacağıyla ilgili henüz bir netleşme yok. Komisyonlarımız çalışıyor. Bugün bazı gazetelerde 'seçim beyannamesinin en önemli vurgusu başkanlık sistemi olacak' gibi haberler var. Bunların hiçbirisi şu anda gerçeği yansıtmıyor.



Seçim beyannamemizi şu anda heyetlerimiz çalışıyor. Bittikten sonra genel başkanımıza sunulacak, kendi kurullarımızda görüşülecek. Ondan sonra beyanname resmi bir kimlik kazanır. Erken şekilde seçim beyannamemizin içeriğiyle ilgili henüz bir açıklama yapmış değiliz."

Atalay, her seçimde, beyannamenin bütün çalışmalar bittikten, aday listeleri kesinleştikten sonra, seçim kampanyasının sloganları, şarkıları gibi diğer unsurlarıyla birlikte genel başkanlarınca açıklandığını anlatarak, "Genelde sistemimiz öyledir. Nerelerden bu tür haberler alınıyor, bilmiyoruz. Kaynak da gösterilmeden, seçim beyannamemizle ilgili haberler verilmesini doğrusu yadırgıyoruz, bunları yanlış buluyoruz" diye konuştu.

Seçim beyannamelerinin partiler için çok önemli dokümanlar olduğunu söyleyen Atalay, daima iktidar partisi sorumluluğu içinde seçim beyannamesi hazırladıklarını, çok dikkatle çalıştıklarını belirtti.

Seçim beyannamelerinde, seçimlere dönük bir doküman ötesinde, ülkenin bütün meselelerini tahlil ettiklerini kaydeden Atalay, iktidar partisi olarak icraata dökecekleri şeyleri beyannamelerde ifade ettiklerini kaydetti.

Atalay, "Güçlü, iyi hazırlanmış seçim beyannamemiz olacak. Fakat içeriğiyle ilgili hiçbir yerde bir açıklama yapmadık. Şu anda içeriğine dönük ifadeler de bizim dışımızda, kendi yorumlarıdır" değerlendirmesinde bulundu.