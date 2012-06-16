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Beşir Atalay: Öcalan'a ev hapsi gündemimizde değil

Öcalan'a ev hapsi konusunda hükümet kanadından açıklama geldi...

16 Haziran 2012 17:27

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "Öcalan'a ev hapsi konuşulabilir" sözlerinin ardından AKP kanadından bir diğer açıklama da Beşir Atalay'dan geldi. Atalay, "Abdullah Öcalan'a ev hapsi gündemimizde değil" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün yaptığı açıklamada İmralı Cezaevi’ndeki Abdullah Öcalan’ın ev hapsine alınması talepleriyle ilgili, “Terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayacak bir süreçte, dikkate alınabilecek bir konu olabilir. Örgütün tamamen silah bırakması ve eylem yapmaması durumunu kabullenmesine bağlı olarak konuşulabilir” dedi.

Bugün ise Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan ''Gündemimizde böyle bir konu yok'' açıklaması geldi.

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