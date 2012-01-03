Beşir Atalay: Genelkurmay şefaf bir tutum izlemiştir

T24

Genelkurmay, o geceye dair ne anlattı?



'Terörle mücadele ilkemiz öldüren değil yaşatan'



Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Irak sınırında gerçekleşen ve 35 kişini hayatını kaybettiği olayla ilgili Meclis'e bilgi verdi. Atalay, "Haksız ithamlar, yanlış haberler olayın ortaya çıkmasını engelliyor" dedi. Atalay'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:"Size tabi bu operasyonlarla alakalı bir takım bilgiler vereceğim. 12 Temmuz'dan itibaren hava harekatından gelen istihbaratlar süzgeçten geçirilmekte daha sonra operasyonlar yapılmaktadır. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, ayrıntılı izahata yer verilmiştir. Bu açıklamada yer alan değerlendirmeler bugünde geçerliliğini sürdürmektedir. Genelkurmay'ın tamamen şeffaf bir tutum izlediğini ve dürüstçe olanları anlattığını görüyoruz, Genelkurmay Başkanlığının açıklamalarından aldığım bilgiler çerçevesinde, İHA istihbarat kaynaklarımızdan biridir. Tespit edilen görüntülerin ilgili birimlerce analizi yapılmakta ve uygun vasıtalar ile ateş altına alınmaktadır.""28 Aralık gecesi 4 defa aydınlatma yol güzergahına atılmış. Ancak grubun yoluna aynı şekilde devam etmesi nedeniyle ateş altına alınmışlardır. Terörist olmayan kişilerin Sinat Haftanin bölgesine girmesi güç olması nedeniyle, ayrıca alınan istihbarat raporları doğrultusunda teröristlerin toplanmakta olduğu bilgisi, ayrıca telsiz konuşmalarındaki artış, daha önce bu kadar kalabalık grup kaçakçının olmaması, geçmişte Aktepe, Hantepe ve Çukurca'da alınan acı tecrübeler neticesiyle topçuyla ateş açılmasına ve sonuç alınmazsa savaş uçaklarıyla vurulmasına karar verilmiştir.""Burada Başbakanımızın da belirttiği üzere, devletin vatandaşlarını öldürdüğü ithamlarını reddediyoruz. Bugün Türkiye farklı bir Türkiye. Bugün şeffaflık var. Bugün kendisiyle hesaplaşan, kendisi adına işlenen faili meçhulleri araştıran bir Türkiye var. Terörle mücadele ilkemiz bile öldüren değil yaşatandır. Devlet eski kodlarını değiştirdi. Devlet terör olmasın diye çabalıyor."