Beşir Atalay: Çözüm sürecinin amacı herkesi dağdan indirmek

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek oturma eylemi başlatan ailelere, “Sadece sizin çocuklarınızı değil dağdaki büyük, küçük herkesi döndürmeye çalışıyoruz” dedi.

“Yeni Türkiye’nin Açılan Kilidi: Çözüm Süreci Çalıştayı” için Diyarbakır’da bulunan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını öne sürerek oturma eylemi yapan 40’e yakın aileyle bir araya geldi.

Beşir Atalay, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önündeki annelere, “Sadece sizin çocuklarınızı değil dağdaki büyük, küçük herkesi döndürmeye çalışıyoruz” dedi.