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Beşir Atalay: 90'lı yıllara dönmeyiz

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, terörle mücadelede 90’lı yıllara geri dönülmeyeceğini söyledi...

19 Ağustos 2011 03:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, terörle mücadelede 90’lı yıllara geri dönülmeyeceğini söyledi. “Demokratik Açılım”ın süreceğini belirten Atalay “Hukuk dışına çıkılmayacak, olağanüstülük olmayacak” dedi.



Atalay, NTV'de Nilgün Balkaç’a şunları anlattı:

"Şehit cenazemizden geliyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Oturup bunları serin kanlı düşünmek gerekiyor. Biz bütün boyutlarıyla dikkatli çalışıyoruz. MGK açıklamasını da gördünüz, uzun ve önemli bir açıklamadır.


'Operasyon yoktu, tuzaklar kurdular'

Seçim sonrası Türkiye olağanüstü bir anayasa çalışması bekliyor. Adeta yeni bir Türkiye bekliyor. Terör örgütü kesiminde seçim sonrasında çok hızlı bir hareketlenme oldu. Seçim sonrasında terör başladı. Polisin, askerin operasyonu yok. Mayınlı tuzaklar kuruldu, şehitler verildi. 13 şehidimizin verildiği gün özerklik açıklaması oldu. Meclis’e gelmeyip, Diyarbakır’da toplandılar. Terörü tırmandırmaya, huzur ortamı bozmaya, anayasa çalışmalarını engellemeye yönelik gelişmeler bunlar.


'Saldırılar karşılıksız kalmaz'

Tüm kurumlar, daha önce olmadığı kadar koordine içinde çalışıyor. Türkiye toplumsal sorunun çözümünü hukuk içinde, demokratikleşme içinde çözmek için çok çaba sarf etti. Ramazan ayına rağmen şiddet gelişince cevap vermek kaçılmazdı. Bu saldırılar karşılıksız kalamaz.

Bütün birimlerimiz eşgüdüm içinde, uyum içinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Hava ve kara boyutu eşgüdüm içinde sürüyor. Güvenlik boyutu bütün kapsamı ve detayıyla en ciddi şekilde yürütülüyor. Farklı gelişmeleri göreceğiz. Terörle ilgili açıklamaları Valilikler ve İçişleri Bakanlığı yapacak.

Hukuk dışı hiçbir şey olmayacak. Demokratikleşme süreci devam edecek. Olağanüstülük olmayacak. Demokratik Açılım projemiz aynı paralelikte gidecek. Bu sorunu kökten çözmek önemli. Çalışmalarımıza hiç ara vermedik, vermeyeceğiz.


'90'lı yıllar geride kaldı'

'90’lı yıllara mı dönülüyor?' tartışmalar oluyor. O tür şeyler doğru değil. 90’lı yıllar geride kaldı. O günler gibi asla olmayacak. Çalışmamız çok şeffaf olacak, hak ve hukuk içinde olacak. Vatandaşımızla diyaloğumuz olacak, vatandaşımıza anlatacağız.


'BDP Meclis'e gelsin'

'Çözüm Meclis çatısı altında olsun' dedik ama gelmediler. Fonksiyonlar üstlenmedi, üstlenemediler. Medyayla görüşeceğiz, muhalefetle görüşüp en geniş şekilde paylaşacağız. BDP önce Meclis’e gelmelidir.

Sorunun nihai çözümü, daima ajandamız içinde olacak. Ama biz devletiz; polis, asker ve vatandaşımıza terör eylemi olunca buna fazlasıyla karşılık vereceğiz. Terör örgütünün finans kaynaklarına karşı AB’de ciddi operasyonlar yapıldı. ABD’yle istihbarat paylaşımı sürüyor, bu konuda sorunumuz yok.


'Tezkere uzatılır'

TSK'ya sınırötesi operasyon yetkisi veren tezkerenin süresinin devam edeceğini zannediyorum. Kurumlarımız arasında bu dönemdeki kadar ciddi biraradalık herhalde görülmemiştir.


'Oturma düzeni sempatik değildi'

Milli Güvenlik Kurulu'ndaki (MGK) eski oturma düzeni çok sempatik değildi. Normalleşme olarak iyi geldi. Bütün asker ve polisimize başarılar diliyorum."


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