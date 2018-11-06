Beşinci kez 100 bin sığınmacı eşiği aşıldı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından Salı günü yapılan açıklamada, yılın başından 4 Kasım tarihine kadar Akdeniz üzerinden Avrupa Birliği’nin (AB) farklı ülkelerine ulaşan sığınmacıların sayısının 100 bin 630 olduğu belirtildi. Böylelikle 2018, AB’ye 100 binden fazla sığınmacının geldiği üst üste beşinci yıl oldu.

Her ne kadar 2018'de Akdeniz üzerinden Avrupa’ya gelen sığınmacıların sayısı 100 bin eşiğini aşmış olsa da, IOM bu yıl AB’ye gelen sığınmacıların sayısının önceki yıllara göre düşüş kaydettiğine de dikkat çekti. 2017’nin ilk 10 ayında Avrupa’ya gelen sığınmacı sayısının 154 bin 825 olduğunu hatırlatan örgüt, 2016 yılında bu rakamın 337 bin 773 olduğunu ifade etti.

IOM, 2018'in ilk 10 ayında Avrupa’ya ulaşan 100 bin 630 sığınmacının neredeyse yarısının İspanya'ya ulaştığını ifade etti. İspanya'ya Akdeniz üzerinden ulaşan sığınmacıların sayısı 49 bin 13 olduğu belirtilirken, bunu 27 bin 715 sığınmacı ile Yunanistan takip etti.

Üçüncü sırada 22 bin 167 sığınmacı ile İtalya yer alırken, 2018'de Malta'ya ulaşan sığınmacıların sayısı 989 ve Kıbrıs'a gidenlerin sayısının da 746 olduğu belirtildi.

Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yapılan tehlikeli deniz yolculuğu her zaman karada sonlanmıyor. Uluslararası Göç Örgütü, 4 Kasım tarihine kadar topladıkları veriler ışığında toplamında bin 989 sığınmacının Akdeniz’de hayatını kaybettiğini belirtti.

Akdeniz üzerinden İtalya ve Malta’ya ulaşmaya çalışan bin 267 sığınmacı hayatını kaybetti. İspanya’ya ulaşmak isteyen sığınmacılardan 566’sı, Yunanistan’a ulaşmak isteyenlerden ise 156’sı Akdeniz'de hayatını kaybetti.

DW,dpa/DÇÜ,GA

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