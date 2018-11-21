Beşinci kattan atlayan kadın kanepeye düştü, kurtuldu

Çorum'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle eşi ile kavga eden Semra B. 5. kattan atlayarak intihar etmeye çalıştı. Bina bahçesindeki kanepeye düşen kadının hayatı kurtuldu.

İddiaya göre Semra B. (36) ile eşi Uğurcan B. (32) tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Semra B., oturduğu dairenin 5’inci katın penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada, binanın bahçesinde bulunan kanepenin üzerine düştü.

Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen 155 sağlık ekibi tarafından Semra B, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tetkikler sonunda Semra B.’nin her iki ayağı ve bir kolunda kırıklar tespit edildi.

Sebep ekonomik sıkıntı

Semra B. olayla ilgili eşinden şikayetçi olmazken verdiği ifade de, ekonomik sıkıntılar nedeniyle eşi Uğurcan B. ile tartıştıklarını, bir anlık öfkeyle kendini pencereden aşağıya bıraktığını ve pişmanlık duyduğunu ifade etti.