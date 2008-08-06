T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Besin alerjisinin tedavisi nasıl yapılır?

Tedavide ilk aşama, alerji yapan besinin diyetten çıkarılmasıdır.

06 Ağustos 2008 03:00

Tanıda en önemli basamak öyküdür. Besin maddesinin alımından sonra bulgularının tanımlanması tipiktir. Besin maddesinin netleştirilmesi amacı ile hastalara diyet günlükleri tutturulabilir. Cilt alerji testi yapılabilir. Ancak kesin tanı için özel merkezlerde diyet sonrası o besin maddesine maruziyet ile test yapılabilir. Bu testin ciddi sonuçları olabileceği için uygun Alerji merkezlerinde yapılması gereklidir.

Besin alerjisi tanısı koyulmadan önce hastanın benzer belirtiler ile ortaya çıkabilecek olan hastalıklar açısından araştırılması gerekir. Bunlar arasında sindirim sisteminin yapısal hastalıkları, enzim eksiklikleri, gıda maddelerinin içine karışmış olan enfeksiyon ajanları ve toksik (zehirli) maddeler sayılabilir.

Tedavide ana basamak suçlanan besinin diyetten çıkarılmasıdır. İnek sütü proteini alerjisi olan çocuklarda hipoalerjenik özel mamalar kullanılır. İnek sütü alerjisi sıklığını azaltmak için yüksek riskli bebeklerde 4-6 ay sadece anne sütü verilmesi, katı gıdalara 6 aydan geç başlanması ve anne sütü temin edilemiyor veya verilemiyorsa ilk 4 ay hipoalerjenik mama kullanımı önerilir.

Ancak bu tedavi yöntemi özel bir yaklaşım gerektirir. Eğer uygun beslenme yapılmazsa çocukta gelişme geriliği yaşanabilir. Bu nedenle mutlaka bir çocuk alerji uzmanı gözetiminde yapılmalıdır.

(cocukalerjiklinigi.com)

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24