Besin alerjisinin tedavisi nasıl yapılır?

Tanıda en önemli basamak öyküdür. Besin maddesinin alımından sonra bulgularının tanımlanması tipiktir. Besin maddesinin netleştirilmesi amacı ile hastalara diyet günlükleri tutturulabilir. Cilt alerji testi yapılabilir. Ancak kesin tanı için özel merkezlerde diyet sonrası o besin maddesine maruziyet ile test yapılabilir. Bu testin ciddi sonuçları olabileceği için uygun Alerji merkezlerinde yapılması gereklidir.



Besin alerjisi tanısı koyulmadan önce hastanın benzer belirtiler ile ortaya çıkabilecek olan hastalıklar açısından araştırılması gerekir. Bunlar arasında sindirim sisteminin yapısal hastalıkları, enzim eksiklikleri, gıda maddelerinin içine karışmış olan enfeksiyon ajanları ve toksik (zehirli) maddeler sayılabilir.



Tedavide ana basamak suçlanan besinin diyetten çıkarılmasıdır. İnek sütü proteini alerjisi olan çocuklarda hipoalerjenik özel mamalar kullanılır. İnek sütü alerjisi sıklığını azaltmak için yüksek riskli bebeklerde 4-6 ay sadece anne sütü verilmesi, katı gıdalara 6 aydan geç başlanması ve anne sütü temin edilemiyor veya verilemiyorsa ilk 4 ay hipoalerjenik mama kullanımı önerilir.



Ancak bu tedavi yöntemi özel bir yaklaşım gerektirir. Eğer uygun beslenme yapılmazsa çocukta gelişme geriliği yaşanabilir. Bu nedenle mutlaka bir çocuk alerji uzmanı gözetiminde yapılmalıdır.



(cocukalerjiklinigi.com)

