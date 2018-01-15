Beşiktaş'tan yeni iletişim kampanyası: "Gel Gel yine Gel Kim olursan ol yine gel"

Başkan Orman; \"Bu kampanyanın amacı din, dil, ırk gözetmeden herkesi Beşiktaş\'a çağırmaktır\"

Sercan SAPANATAN-Olgucan KALKAN/İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Fikret Orman yeni iletişim kampanyasını açıkladı.

Başkan Orman statta düzenlenen tanıtım toplantısında; \"Come to Beşiktaş\" kampanyası taraftarımızın bulduğu bir slogandı ve 1.2 milyar insana ulaştı. Artık bu kampanyayı biraz daha artırmayı düşündük ve yeni kampanyamızı açıklıyoruz. Bu kampanya yurt dışı ağırlıklı olacak ve tekrar dünyanın konuşacağı bir kampanya olacaktır. Kampanyanın amacı din, dil, ırk gözetmeden herkesi Beşiktaş\'a çağıracak bir reklamdır. Reklam filmimizin sözleri Mevlana Celaleddin Rumi\'nin sözleri olan \"Gel Gel yine Gel Kim olursan ol yine gel\" sözleri ile tanıtım filmini yaptık. Bunun için de önemli bir bütçe ayırdık\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fikret Orman\'ın açıklamaları

-Reklam filminden görüntüler