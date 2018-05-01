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Spor

Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na olaylı derbi itirazı

Siyah-beyazlı kulüp TFF'nin kararına itiraz etti

01 Mayıs 2018 20:34

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına itiraz etti.

Federasyonun derbi kararını TFF Tahkim Kuruluna taşıyan siyah-beyazlı kulüp, başvuruyu bugün gerçekleştirdi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Tahkim Kurulu'na yaptıkları itirazı değerlendirdi.

Mahmutyazıcıoğlu, 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden oynanmasına karar verilen söz konusu derbi maça çıkmama kararını divan kurulunda görüştüklerini ve Beşiktaş camiasının bu kararın arkasında durduğunu vurguladı.

Tahkim Kurulu'na başvurmalarına ilişkin ise siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, "Beşiktaş camiasının seçilmiş yöneticileri olarak üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getirmekle mükellefiz. Maça çıkmama kararı camiamızın doğruluğuna inanarak aldığı bir karardır ancak yıllar sonra 'Niçin tahkime gidilmedi' diye sorulmasını ve bu yüzden hesaba çekilmeyi istemiyoruz. Bu yüzden bütün hukuki girişimleri yapıyoruz. Tahkim Kuruluna yapılan itiraz da bu hukuki girişimlerden biridir" ifadelerini kullandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TFF'nin hatalı bir karar verdiğini savunarak, "Beşiktaş'ın haklarını hukuk karşısında sonuna kadar savunacağız. Açıklanan kararın yanlış olduğunu kamuoyu biliyor. Alınan bu karar federasyonun talimatlarına, UEFA ve FIFA'nın emsal kararlarına aykırıdır. Bu hukuki hatanın düzeltilmesi için başvuruda bulunduk." değerlendirmesini yaptı.

Tahkim Kurulu'na başvuru için geniş çaplı bir dilekçe hazırladıklarını belirten Mahmutyazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız başvurunun ardından sonuç lehimize olmaz ise Beşiktaş aldığı kararı 3 Mayıs Perşembe günü uygulayacaktır ve sahaya çıkmayacaktır."

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