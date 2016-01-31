Beşiktaş'tan savunmaya bir transfer daha; Brezilya'lı Marcelo siyah beyazlılarda

Beşiktaş devre arası transfer döneminin kapanması saatler kala, yeni bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Bundesliga ekibi Hannover 96’nın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes’le anlaşma sağladı. Alman ekibiyle görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini yaklaşık 2 milyon Euro karşılığında aldı. Beşiktaş, Marcelo karşılığında Milosevic’i Alman ekibine verecek.

Anlaşma sağlanan oyuncu İstanbul’a gelerek, sağlık kontrolünden geçecek ve daha sonra sözleşme imzalayacak. Hannover’de bu sezon 19 lig maçında da 90 dakika görev yapan Brezilyalı oyuncu, Alman ekibinde 3. yılını geçiriyor. Profesyonel kariyerine Santos’ta başlayan 1.90 boyundaki Guedes, daha sonra Wisla Krakow ve PSV Eindhoven formalarını giydi.

Devre arasında ikinci stoper transferi

Beşiktaş, ara transfer döneminde Rusya'nın Spartak Moskova takımından Aras Özbiliz, Ukrayna'nın Dnipro takımından Dennis Boyko ve İspanya La Liga ekiplerinden Alexis Delgado'yu renklerine bağlamıştı.

Aras Özbiliz, Beşiktaş'a transferinin ardından İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı.