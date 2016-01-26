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Spor

Jose Sosa, Beşiktaş'tan zam istedi

Sosa, ilk yarıda 21 maça çıkan Arjantinli, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi

26 Ocak 2016 22:05

Arjantinli Jose Ernesto Sosa, Beşiktaş'tan yeni sözleşme istedi. Arjantinli futbolcu, yönetimden yıllık ücretinin yükseltileceği yeni bir kontrat talebinde bulundu.

Beşiktaş'ta ikinci sezonunu geçiren Jose Sosa, özellikle bu sezon takıma önemli katkı sağladı. İlk yarıda 21 maça çıkan Arjantinli, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

2018 Haziran ayına kadar siyah-beyazlılar ile sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu, yıllık ortalama 1.6 milyon euro garanti ücret, 10 bin euro da maç başı gelir elde ediyor.

Ertelenen Trabzonspor maçı sonrası İstanbul'a dönmek için takım arkadaşları ile birlikte havalimanında bekleyen Sosa, tercümanı aracılığı ile ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü. Arjantinli futbolcu, yıllık ücretinin artırılacağı yeni bir mukavele isteğinde bulundu. Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu Çebi'ye aktaran Sosa, River Plate'den teklif aldığını da ifade etti. Takımdan ayrılmak istemediğini Çebi'ye söyleyen Arjantinli futbolcu, takım içindeki ücretler doğrultusunda yeni bir sözleşmeye imza atmaya hazır olduğunu aktardı.

Beşiktaş ikinci başkanı, Sosa'nın talebini ilk yönetim kurulu toplantısında gündeme alacaklarını söylerken, kulüp olarak kendisinden memnun olduklarını oyuncusuna aktardı. Önümüzdeki günlerde bu durumu görüşecek olan siyah-beyazlı yönetim, Sosa ile masaya oturup yeni sözleşme için anlaşmaya çalışacak.

Beşiktaş'ta en yüksek ücreti yıllık 3.5 milyon euro ile Mario Gomez alıyor. Quaresma 1.7 milyon euro alırken, Sosa 1.6 milyon euro ile takımda en yüksek ücret alan 3. oyuncu konumunda bulunuyor.

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